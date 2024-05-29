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Россияне строят защитные ангары в 300 км от границы — какая причина

29 мая 2024 20:21
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
На аэродроме в 300 км от границы россияне начали возводить защитные ангары для самолетов
Ангары для авиации на аэродроме Мариновка в Волгоградской области. Фото: Google
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

На аэродроме Мариновка в Волгоградской области в 300 км от границы россияне начали возводить защитные ангары. Они будут служить для укрытия авиации от ударных дронов и ракет с кассетной боевой частью.

Об этом сообщил Милитарный в среду, 29 мая.

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Строительство новых аэродромных ангаров для защиты авиации от ударных дронов и ракет с кассетной боевой частью было замечено на спутниковых снимках. Их перестраивают на аэродроме Мариновка, расположенном в Волгоградской области РФ в 300 км от границы с Украиной.

ангары русские
Развитие ангаров 2022 год. Фото: МlitaryAviationInUa
Ангары аэродромов в России
Развитие ангаров 2024 год. Фото: МlitaryAviationInUa

На снимке можно заметить 12 новых ангаров, являющихся укрытием для фронтовых бомбардировщиков Су-24 и истребителей-бомбардировщиков Су-34. По мнению россиян, развитие аэродромных ангаров должно обеспечить защиту самолетов от прилета ударных дронов, а также от суббоеприпасов баллистической ракеты ATACMS.

"Если бы Украина имела возможность наносить удары по российским аэродромам на территории России с 2022 года, то по состоянию на вторую половину 2024-го Россия уже не имела бы никаких ВВС. Но как только Украина приблизилась наконец к возможности получения разрешения на такие удары, то в России начали появляться защитные ангары для авиации", — отметил украинский журналист Александр Коваленко в Twitter(X).

русские ангары
Сообщение Коваленко. Фото: скриншот

Без специализированных стационарных железобетонных укрытий российская авиация продолжает нести потери от атак дронов и ракет.

В Милитарном отмечают, что использование ангаров не позволит спутникам и другим оптическим средствам обнаружения узнать, пуст ангар, стоит ли там самолет.

Пока неизвестно, из каких материалов сделаны эти ангары, но они, судя по их внешнему виду, имеют ограниченную защиту от обломков. Ранее для защиты авиации в России использовали укрытия, обшитые профилированными листами, однако они не обеспечивают надлежащей защиты от обломков из-за их небольшой толщины.

Напомним, что в результате атаки в ночь на вторник, 28 мая, на аэродроме во временно оккупированном Луганске загорелся пожар. Обнародовали спутниковые кадры последствий поражения.

Однако украинские военные продолжают профессионально уничтожать российские разведывательные беспилотники оперативно-тактического уровня. Они показали, как приземлили вражеские Zala и Орлан-10.

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