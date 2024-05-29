На аеродромі за 300 км від кордону росіяни розпочали зводити захисні ангари для літаків

Захисні ангари для авіації на аеродромі Маринівка у Волгоградській області. Фото: Google

На аеродромі Маринівка у Волгоградській області за 300 км від кордону росіяни розпочали зводити захисні ангари. Вони слугуватимуть для укриття авіації від ударних дронів та ракет із касетною бойовою частиною.

Про це повідомив Мілітарний у середу, 29 травня.

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Будівництво нових аеродромних ангарів для захисту авіації від ударних дронів та ракет із касетною бойовою частиною помітили на супутникових знімках. Їх розбудовують на аеродромі Маринівка, який розташований у Волгоградській області РФ за 300 км від кордону з Україною.

Розбудова ангарів 2022 рік. Фото: МlitaryAviationInUa

Розбудова ангарів 2024 рік. Фото: МlitaryAviationInUa

На знімку можна помітити 12 нових ангарів, які є укриттям для фронтових бомбардувальників Су-24 та винищувачів-бомбардувальників Су-34. На думку росіян, розбудова аеродромних ангарів має забезпечити захист літаків від прильоту ударних дронів, а також від суббоєприпасів балістичної ракети ATACMS.

"Якби Україна мала можливість завдавати ударів по російських аеродромах на території Росії з 2022 року, то станом на другу половину 2024-го Росія вже не мала б ніяких ВПС. Але щойно Україна наблизилася нарешті до можливості отримання дозволу на такі удари, то у Росії почали з'являтися захисні ангари для авіації", — зазначив український журналіст Олександр Коваленко у Twitter(X).

Допис Коваленка. Фото: скриншот

Без спеціалізованих стаціонарних залізобетонних укриттів російська авіація продовжує зазнавати втрат від атак дронів та ракет.

У Мілітарний зазначають, що використання ангарів не дозволить супутникам та іншим оптичним засобам виявлення дізнатися, порожній ангар, чи там стоїть літак.

Наразі невідомо, з яких матеріалів зроблені ці ангари, але вони, судячи з їхнього зовнішнього вигляду, мають обмежений захист від уламків. Раніше для захисту авіації у Росії використовували укриття, обшиті профільованими листами, однак вони не забезпечують належного захисту від уламків через їхню невелику товщину.

Нагадаємо, що у результаті атаки у ніч проти вівторка, 28 травня, на аеродромі в тимчасово окупованому Луганську зайнялась пожежа. Оприлюднили супутникові кадри наслідків ураження.

Та українські військові продовжують професійно знищувати російські розвідувальні безпілотники оперативно-тактичного рівня. Вони показали, як приземлили ворожі Zala та "Орлан-10".