Россиянам снова разрешили учиться пилотировать в Финляндии, — СМИ

Российский пилот на самолете. Фото: росСМИ

В Финляндии российские граждане и лица с двойным гражданством снова смогут учиться частному и любительскому пилотированию. Причиной изменений стало решение Европейского суда, отменившего запрет, наложенный Советом ЕС.

Об этом сообщило издание Yle.

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Издание отмечает, что ранее Совет ЕС запретил российским гражданам или лицам с двойным гражданством заниматься управлением летательными средствами в Европе. Этот запрет был частью более широкого решения о санкциях, которое запрещало, например, принадлежащие России самолеты. Перед тем финский регулирующий орган Traficom прекратил такие тренинги для граждан РФ и не допускал их к летным экзаменам.

Однако недавно Европейский суд отменил этот запрет и снова разрешил летные испытания и инспекционные полеты для лиц с паспортом РФ и людей с двойным гражданством.

В то же время гражданам РФ, обучающимся в европейской авиашколе, запрещается в дальнейшем управлять летательным средством, находящимся в российском управлении или владении. Кроме того, подобные лица не должны в будущем летать в РФ.

"Гражданин РФ должен в письменном виде доказать, что он намерен соблюдать эти условия. Если других доказательств нет, будущий пилот обязан подписать документ о соблюдении этих требований", — говорится в материале.

Напомним, в конце 2023 года Финляндия закрыла границу с Россией. Президент страны Александер Стубб считает такое решение правительства правильным, поскольку оно помогло предотвратить эскалацию.

А 6 апреля финское правительство объявило о закрытии морских пограничных переходов для частных лодок в восточной части Финского залива. Цель этого — предотвращение незаконной миграции в ЕС с территории РФ.