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Росіянам знову дозволили вчитися пілотувати у Фінляндії, — ЗМІ

12 квітня 2024 09:06
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Росіянам знову дозволили вчитися пілотувати у Фінляндії, — ЗМІ
Російський пілот на літаку. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Фінляндії російські громадяни та особи з подвійним громадянством знову зможуть навчатися приватного та аматорського пілотування. Причиною змін стало рішення Європейського суду, який скасував заборону, накладену Радою ЄС.

Про це повідомило видання Yle.

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Видання зазначає, що раніше Рада ЄС заборонила російським громадянам або особам з подвійним громадянством займатися управлінням літальними засобами в Європі. Ця заборона була частиною ширшої ухвали про санкції, яка забороняла, наприклад, літаки, що належать Росії. Перед тим фінський регулюючий орган Traficom припинив такі тренінги для громадян РФ, та не допускав їх до льотних іспитів.

Однак нещодавно Європейський суд скасував цю заборону та знову дозволив льотні випробування та інспекційні польоти для осіб з паспортом РФ та людей з подвійним громадянством.

Водночас громадянам РФ, які навчаються в європейській авіашколі, забороняється надалі управляти літальним засобом, який знаходиться в російському управлінні або володінні. Крім того, такі особи не повинні у майбутньому літати до РФ.

"Громадянин РФ повинен письмово довести, що він має намір дотримуватися цих умов. Якщо інших доказів немає, майбутній пілот зобов'язаний підписати документ про дотримання цих вимог", — йдеться у матеріалі. 

Нагадаємо, наприкінці 2023 року Фінляндія закрила кордон з Росією. Президент країни Александер Стубб вважає таке рішення уряду правильним, оскільки воно допомогло запобігти ескалації.

А 6 квітня фінський уряд оголосив про закриття морських прикордонних переходів для приватних човнів у східній частині Фінської затоки. Мета цього — запобігання незаконній міграції до ЄС з території РФ.

росіяни
навчання
Фінляндія
літаки
пілоти

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