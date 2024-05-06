Россия пригрозила Британии ударами по ее территории — что произошло

Президент России Владимир Путин. Фото: dpa

Российское министерство иностранных дел в понедельник, 6 мая, вызвало британского посла Найджела Кейси. Впоследствии в ведомстве высказали угрозы Лондону в связи с разрешением, предоставленным Украине на использование британского оружия для атак по территории РФ.

Об этом говорится в заявлении МИД России, опубликованном в понедельник, 6 мая.

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МИД России заявило, что Великобритания фактически стала участником "конфликта" в Украине, признав право Украины на применение британского оружия против России, что является "свидетельством серьезной эскалации".

"Найджела Кейси предупредили, что ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника Великобритании на территории Украины и за ее пределами", — подчеркнули в ведомстве.

Реакцию российского министерства вызвало интервью главы британского МИД Дэвида Кэмерона, данное агентству Reuters во время его визита в Киев на прошлой неделе. Он отметил, что Украина имеет право использовать британское оружие для атак на российские цели, равно как Россия использует оружие из Ирана и Северной Кореи для атак в Украине.

Заявление МИД России. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился со своим британским коллегой Дэвидом Кэмероном. Министры обсудили военную помощь Украине, а также подготовку совместных международных мероприятий.

Ранее Президент Владимир Зеленский с канцлером казначейства Великобритании обсудил крупнейший пакет военной помощи.