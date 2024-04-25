Зеленський з Канцлером казначейства Великої Британії обговорив найбільший пакет військової допомоги

Володимир Зеленський та Джеремі Гант. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 25 квітня, зустрівся з Канцлером казначейства Великої Британії Джеремі Гантом. Лідери обговорили санкційну політику щодо Росії та останній пакет військової допомоги.

Про це глава держави повідомив у Facebook.

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Під час зустрічі Зеленського з Джеремі Гантом президент подякував йому за найбільший пакет оборонної допомоги від Великої Британії на суму пів мільярда фунтів стерлінгів.

Крім того, лідери приділили особливу увагу санкційній політиці. Глава держави наголосив, що важливо розширювати обмежувальні заходи проти Росії та унеможливлювати обхід санкцій.

"Дякую народу, уряду, Прем’єр-міністру та парламенту Великої Британії за підтримку України з перших днів російського вторгнення. Високо цінуємо партнерство між нашими державами", — висловив вдячність Зеленський.

Нагадаємо, 23 квітня Володимир Зеленський провів зустріч з міністром оборони Данії Мортеном Бедскоу. Сторони обговорили посилення українських регіонів системами ППО.

А раніше президент провів перемовини з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, обговоривши військову допомогу Україні від Туманного Альбіону.