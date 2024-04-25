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Зеленский с Канцлером казначейства Великобритании обсудил крупнейший пакет военной помощи

25 апреля 2024 10:29
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Зеленский с Канцлером казначейства Великобритании обсудил крупнейший пакет военной помощи
Владимир Зеленский и Джереми Гант. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 25 апреля, встретился с Канцлером казначейства Великобритании Джереми Гантом. Лидеры обсудили санкционную политику против России и последний пакет военной помощи. 

Об этом глава государства сообщил в Facebook.

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Встреча Зеленского и Ганта

Во время встречи Зеленского с Джереми Гантом президент поблагодарил его за крупнейший пакет оборонной помощи от Великобритании на сумму полмиллиарда фунтов стерлингов.

Кроме того, лидеры уделили особое внимание санкционной политике. Глава государства подчеркнул, что важно расширять ограничительные меры против России и делать невозможным обход санкций.

"Спасибо народу, правительству, Премьер-министру и парламенту Великобритании за поддержку Украины с первых дней российского вторжения. Высоко ценим партнерство между нашими государствами", — выразил благодарность Зеленский.

Напомним, 23 апреля Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Дании Мортеном Бедскоу. Стороны обсудили ужесточение украинских регионов системами ПВО.

Ранее президент провел переговоры с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, обсудив военную помощь Украине от Туманного Альбиона.

Владимир Зеленский
Великобритания
переговоры
политики
война в Украине

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