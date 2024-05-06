Росія пригрозила Британії ударами по її території — що сталося

Президент Росії Володимир Путін. Фото: dpa

Російське міністерство закордонних справ у понеділок, 6 травня, викликало британського посла Найджела Кейсі. Згодом у відомстві висловили погрози Лондону через дозвіл, наданий Україні на використання британської зброї для атак по території РФ.

Про це йдеться у заяві МЗС Росії, опублікованій у понеділок, 6 травня.

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МЗС Росії заявило, що Велика Британія фактично стала учасником "конфлікту" в Україні, визнавши право України на застосування британської зброї проти Росії, що є "свідченням серйозної ескалації".

"Найджела Кейсі попередили, що відповіддю на українські удари із застосуванням британської зброї по території Росії можуть стати будь-які військові об'єкти та техніка Великої Британії на території України та за її межами", — підкреслили у відомстві.

Реакцію російського міністерства викликало інтерв’ю голови британського МЗС Девіда Кемерона, дане агентству Reuters під час його візиту до Києва минулого тижня. Він зазначив, що Україна має право використовувати британську зброю для атак на російські цілі, так само як Росія використовує зброю з Ірану та Північної Кореї для атак в Україні.

Заява МЗС Росії. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрівся зі своїм британським колегою Девідом Кемероном. Міністри обговорили військову допомогу Україні, а також підготовку спільних міжнародних заходів.

Раніше Президент Володимир Зеленський з канцлером казначейства Великої Британії обговорив найбільший пакет військової допомоги.