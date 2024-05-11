Россия планировала теракты в Киеве на 9 мая, — СБУ

Сотрудник СБУ. Фото иллюстративное: Служба безопасности Украины / Facebook

СБУ предотвратила спланированные теракты, которые российское Главное разведывательное управление планировало в Киеве на 9 мая. Исполнители теракта были задержаны.

Об этом Новини.LIVE сообщил представитель Службы безопасности Артем Дехтяренко.

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СБУ предотвратила теракты, которые враг планировал провести 9 мая

"СБУ работала вперед, и исполнителей теракта задержали на месте происшествия. Кроме того, была собрана убедительная доказательная база, однозначно подтверждающая российское происхождение этих планов", — подчеркнул Дехтяренко.

Детали специальной операции обещают быть обнародованы СБУ позже.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время спецслужбы России могут готовить провокации. Таким образом враг хочет обвинить Силы обороны Украины в организации и проведении терактов на территории РФ.

Также мы рассказывали, что СБУ задержала блогеров, которые во время стримов выдавали места базирования военных.