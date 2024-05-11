Росія планувала теракти у Києві на 9 травня, — СБУ
СБУ запобігла спланованим терактам, які російське Головне розвідувальне управління планувало в Києві на 9 травня. Виконавці теракту були затримані.
Про це Новини.LIVE повідомив представник Служби безпеки, Артем Дехтяренко.
СБУ запобігла терактам, які ворог планував провести 9 травня
"СБУ працювала вперед, і виконавців теракту затримали на місці події. Крім того, була зібрана переконлива доказова база, яка однозначно підтверджує російське походження цих планів", — підкреслив Дехтяренко.
Деталі спеціальної операції обіцяють бути оприлюднені СБУ пізніше.
До цього повідомлялось, що найближчим часом спецслужби Росії можуть готувати провокації. Таким чином, ворог хоче звинуватити Сили оборони України в організації та проведенні терактів на території РФ.
Також ми розповідали, що СБУ затримала блогерів, які під час стримів видавали місця базування військових.
Читайте Новини.LIVE!