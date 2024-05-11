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Росія планувала теракти у Києві на 9 травня, — СБУ

11 травня 2024 10:35
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Росія планувала теракти у Києві на 9 травня, — СБУ
Співробітник СБУ. Фото ілюстративне: Служба безпеки України / Facebook
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

СБУ запобігла спланованим терактам, які російське Головне розвідувальне управління планувало в Києві на 9 травня. Виконавці теракту були затримані. 

Про це Новини.LIVE повідомив представник Служби безпеки, Артем Дехтяренко.

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СБУ запобігла терактам, які ворог планував провести 9 травня

"СБУ працювала вперед, і виконавців теракту затримали на місці події. Крім того, була зібрана переконлива доказова база, яка однозначно підтверджує російське походження цих планів", — підкреслив Дехтяренко.

Деталі спеціальної операції обіцяють бути оприлюднені СБУ пізніше.

До цього повідомлялось, що найближчим часом спецслужби Росії можуть готувати провокації. Таким чином, ворог хоче звинуватити Сили оборони України в організації та проведенні терактів на території РФ.

Також ми розповідали, що СБУ затримала блогерів, які під час стримів видавали місця базування військових

СБУ
теракт
Київ
росіяни
війна в Україні
Росія

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