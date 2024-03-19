Россия планирует защищать нефтегазовые объекты ракетными системами — Reuters

Горящий нефтеперерабатывающий завод. Иллюстрированное фото: forbes.com

На состоявшемся во вторник заседании парламента России директор департамента развития газовой промышленности Минэнергоугля Артем Верхов заявил о планах обеспечения защиты нефтегазовых объектов с помощью ракетных систем. Планируется также привлечение Росгвардии

Об этом сообщает издание Reuters.

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По словам чиновника, совместно с Росгвардией разрабатываются меры по установлению систем защиты типа "Панцирь", которые должны прикрыть нефтегазовые объекты.

Причиной послужило усиление атак со стороны Украины на российскую нефтяную инфраструктуру с начала текущего года. Эти атаки привели к значительным убыткам для многочисленных нефтеперерабатывающих заводов в России и могут повлиять на российскую армию и ее продвижение.

По данным агентства Reuters, российские нефтеперерабатывающие мощности, которые были остановлены из-за атак украинских беспилотников в первом квартале этого года, составляют около 4,6 миллиона тонн нефти или примерно 7% от общего объема.

Напомним, что в Самарской области (Россия) произошла серия атак на два нефтеперерабатывающих завода, в результате которых был серьезно поврежден Сызранский НПЗ. Местные жители сообщили о сильном взрыве, особенно ощутимом в Юго-Западном районе города.

Также мы рассказывали о том, что Владимир Путин продолжает войну на истощение против Украины, и хотя россияне также несут потери, этого недостаточно, чтобы заставить президента РФ изменить курс. Однако, по данным СМИ, есть один фактор, который может изменить эту проблему — это нефть.