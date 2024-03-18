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Аналітик Reuters назвав фактор, який зможе зупинити Путіна

18 березня 2024 10:39
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Аналітик Reuters назвав фактор, який зможе зупинити Путіна
Володимир Путін. Фото: AFP
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Володимир Путін продовжує війну на виснаження проти України й хоча росіяни також несуть втрати — цього недостатньо, щоб змусити президента РФ змінити курс. Проте, за відомості ЗМІ, є один фактор, який може змінити цю проблему — це нафта.

Про це йдеться в матеріалі REUTERS.

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Росія продовжує війну в Україні, і Володимир Путін вкладає більше грошей у військові зусилля. Витрати на оборону значно зросли з початку війни і тепер становлять великий відсоток від бюджету країни.

Аналітики зауважують, що економіка Росії перегрівається, а інфляція досягає високих показників. Центральний банк підвищив процентні ставки, а уряд здійснює контрольні заходи, щоб підтримати курс рубля. Проте, внутрішнє споживання не відповідає виробництву, що призводить до дефіциту робочої сили.

Для зменшення дефіциту бюджету, можливо, будуть введені підвищені податки, на багатих людей і компанії, що, безсумнівно, буде непопулярним рішенням серед деяких верств суспільства.

Зараз Росія багато заробляє на природних копаленах, але якщо Захід зможе скоротити ці доходи, це може вимусити Путіна змінити свій курс. Зменшення прибутків від експорту нафти може бути досягнуто через ембарго на нафту та інші заходи.

Індія, яка є найбільшим імпортером російської морської нафти, може стати ключем до зменшення доходів Росії від нафти. Якщо Індія перестане споживати більше та обмежить нижню ціну, це може значно скоротити прибутки Росії від нафтового експорту.

Однак доки союзники України не сприймають ризик скорочення доходів Росії, у Путіна не буде фінансових причин припинити війну. Тому важливо, щоб Захід і союзники України спільно працювали над зменшенням нафтових доходів Росії, як це може бути ключем до зупинки війни.

Нагадаємо, що соратники Навального заявили, що Путін зізнався у вбивстві опозиціонера. 

Також ми писали про те, що МЗС Латвії пояснило, що буде з Європою у разі завершення правління Путіна

володимир путін
Роснафта
нафта
війна в Україні

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