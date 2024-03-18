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Аналитик Reuters назвал фактор, который сможет остановить Путина

18 марта 2024 10:39
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Аналитик Reuters назвал фактор, который сможет остановить Путина
Владимир Путин. Фото: AFP
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Владимир Путин продолжает войну на истощение против Украины и хотя россияне тоже несут потери — этого недостаточно, чтобы заставить президента РФ изменить курс. Однако, по сведениям СМИ, есть один фактор, который может изменить эту проблему – это нефть.

Об этом говорится в материале REUTERS .

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Россия продолжает войну в Украине и Владимир Путин вкладывает больше денег в военные усилия. Расходы на оборону значительно возросли с начала войны и составляют большой процент от бюджета страны.

Аналитики отмечают, что экономика России перегревается, а инфляция добивается высоких показателей. Центральный банк повысил процентные ставки, а правительство осуществляет контрольные меры, чтобы поддержать курс рубля. Однако внутреннее потребление не соответствует производству, что приводит к дефициту рабочей силы.

Для уменьшения дефицита бюджета, возможно, будут введены повышенные налоги на богатых людей и компании, что, несомненно, будет непопулярным решением среди некоторых слоев общества.

Сейчас Россия много зарабатывает на природных рудниках, но если Запад сможет сократить эти доходы, это может вынудить Путина изменить свой курс. Уменьшение доходов от экспорта нефти может быть достигнуто через эмбарго на нефть и другие меры.

Индия, являющаяся крупнейшим импортером российской морской нефти, может стать ключом к уменьшению доходов России от нефти. Если Индия перестанет потреблять больше и ограничит нижнюю цену, то это может значительно сократить доходы России от нефтяного экспорта.

Однако, пока союзники Украины не воспринимают риск сокращения доходов России, у Путина не будет финансовых причин прекратить войну. Поэтому важно, чтобы Запад и союзники Украины совместно работали над уменьшением нефтяных доходов России, как это может быть ключом к остановке войны.

Напомним, что соратники Навального заявили, что Путин признался в убийстве оппозиционера.

Также мы писали о том, что МИД Латвии объяснил, что будет с Европой в случае завершения правления Путина .

владимир путин
Роснефть
нефть
война в Украине

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