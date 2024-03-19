Росія планує захищати нафтогазові об'єкти ракетними системами — Reuters
На засіданні парламенту Росії, яке відбулося у вівторок, директор департаменту розвитку газової промисловості Міненерговугілля Артем Верхов заявив про плани забезпечення захисту нафтогазових об'єктів за допомогою ракетних систем. Планується також залучання Росгвардії.
Про це повідомляє видання Reuters.
Захист нафтогазових об'єктів РФ
За словами чиновника, спільно з Росгвардією розробляються заходи щодо встановлення систем захисту типу "Панцир", які мають прикрити нафтогазові об'єкти.
Причиною стало посилення атак з боку України на російську нафтову інфраструктуру з початку поточного року. Ці атаки призвели до значних збитків для численних нафтопереробних заводів у Росії та можуть вплинути на російську армію та її просування.
За даними агентства Reuters, російські нафтопереробні потужності, які були зупинені через атаки українських безпілотників у першому кварталі цього року, становлять близько 4,6 мільйона тонн нафти або приблизно 7% від загального обсягу.
Нагадаємо, що у Самарській області (Росія) відбулася серія атак на два нафтопереробні заводи, внаслідок яких було серйозно пошкоджено Сизранський НПЗ. Місцеві жителі повідомили про сильний вибух, особливо відчутний у Південно-Західному районі міста.
Також ми розповідали про те, що Володимир Путін продовжує війну на виснаження проти України, і хоча росіяни також несуть втрати, цього недостатньо, щоб змусити президента РФ змінити курс. Проте, за даними ЗМІ, є один фактор, який може змінити цю проблему, — це нафта.
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