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Росія планує захищати нафтогазові об'єкти ракетними системами — Reuters

19 березня 2024 14:49
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Росія планує захищати нафтогазові об'єкти ракетними системами — Reuters
Запалений нафтопереробний завод. Ілюстроване фото: forbes.com
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

На засіданні парламенту Росії, яке відбулося у вівторок, директор департаменту розвитку газової промисловості Міненерговугілля Артем Верхов заявив про плани забезпечення захисту нафтогазових об'єктів за допомогою ракетних систем. Планується також залучання Росгвардії.  

Про це повідомляє видання Reuters.

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Захист нафтогазових об'єктів РФ

За словами чиновника, спільно з Росгвардією розробляються заходи щодо встановлення систем захисту типу "Панцир", які мають прикрити нафтогазові об'єкти.

Причиною стало посилення атак з боку України на російську нафтову інфраструктуру з початку поточного року. Ці атаки призвели до значних збитків для численних нафтопереробних заводів у Росії та можуть вплинути на російську армію та її просування.

За даними агентства Reuters, російські нафтопереробні потужності, які були зупинені через атаки українських безпілотників у першому кварталі цього року, становлять близько 4,6 мільйона тонн нафти або приблизно 7% від загального обсягу.

Нагадаємо, що у Самарській області (Росія) відбулася серія атак на два нафтопереробні заводи, внаслідок яких було серйозно пошкоджено Сизранський НПЗ. Місцеві жителі повідомили про сильний вибух, особливо відчутний у Південно-Західному районі міста.

Також ми розповідали про те, що Володимир Путін продовжує війну на виснаження проти України, і хоча росіяни також несуть втрати, цього недостатньо, щоб змусити президента РФ змінити курс. Проте, за даними ЗМІ, є один фактор, який може змінити цю проблему, — це нафта.

НПЗ
Роснафта
нафта
ракети
Росія
атака

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