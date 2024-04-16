Россия может передать Ирану истребители и системы ПВО, — The Washington Post

Самолет Су-35. Фото: росСМИ

Российская Федерация может передать Ирану новые истребители и современные системы противовоздушной обороны. Таким образом, Иран сможет усилить свои возможности, в частности, против Израиля.

Об этом пишет The Washington Post.

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Весной 2023 года производитель оружия "Старт" в России пригласил на экскурсию группу иранских представителей на оборонный завод, на котором производят российские системы ПВО.

В утечке российского документа этот визит описывается как демонстрация "научно-технического потенциала и производственных возможностей", которые она может предложить Ирану.

Издание пишет, что страна открыла новую главу в отношениях с Россией, поставляя дроны и ракеты.

Россия пообещала предоставить современные истребители и технологии противовоздушной обороны — средства, которые помогут Тегерану укрепить свою оборону против любого будущего воздушного удара со стороны Израиля или США.

Пока неизвестно, сколько систем было предоставлено и развернуто, но, по мнению экспертов, российские технологии могут превратить Иран в более грозного противника с усиленной способностью сбивать самолеты и ракеты.

По словам представителей разведки, РФ "продвигает" тайные договоренности о поставках Ирану одного из самых мощных российских истребителей-бомбардировщиков Су-35.

Также она пообещала оказать техническую помощь со спутниками-шпионами и в строительстве ракет для выведения большего количества спутников в космос.

Напомним, 14 апреля Иран совершил массированную атаку по Израилю. Также там угрожают, что в случае мести стране следует ожидать еще больших обстрелов.

Также советник Белого Дома заявил, что США не влияют на принятие израильской стороной решения по ответу на атаку Ирана.