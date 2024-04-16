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Россия может передать Ирану истребители и системы ПВО, — The Washington Post

16 апреля 2024 13:58
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Россия может передать Ирану истребители и системы ПВО, — The Washington Post
Самолет Су-35. Фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российская Федерация может передать Ирану новые истребители и современные системы противовоздушной обороны. Таким образом, Иран сможет усилить свои возможности, в частности, против Израиля.

Об этом пишет The Washington Post.

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Весной 2023 года производитель оружия "Старт" в России пригласил на экскурсию группу иранских представителей на оборонный завод, на котором производят российские системы ПВО.

В утечке российского документа этот визит описывается как демонстрация "научно-технического потенциала и производственных возможностей", которые она может предложить Ирану.

Издание пишет, что страна открыла новую главу в отношениях с Россией, поставляя дроны и ракеты.

Россия пообещала предоставить современные истребители и технологии противовоздушной обороны — средства, которые помогут Тегерану укрепить свою оборону против любого будущего воздушного удара со стороны Израиля или США.

Пока неизвестно, сколько систем было предоставлено и развернуто, но, по мнению экспертов, российские технологии могут превратить Иран в более грозного противника с усиленной способностью сбивать самолеты и ракеты.

По словам представителей разведки, РФ "продвигает" тайные договоренности о поставках Ирану одного из самых мощных российских истребителей-бомбардировщиков Су-35.

Также она пообещала оказать техническую помощь со спутниками-шпионами и в строительстве ракет для выведения большего количества спутников в космос.

Напомним, 14 апреля Иран совершил массированную атаку по Израилю. Также там угрожают, что в случае мести стране следует ожидать еще больших обстрелов.

Также советник Белого Дома заявил, что США не влияют на принятие израильской стороной решения по ответу на атаку Ирана.

США
Иран
Израиль
война
истребитель
Россия

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