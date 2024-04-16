Росія може передати Ірану винищувачі та системи ППО, — The Washington Post

Літак Су-35. Фото: росЗМІ

Російська Федерація може передати Ірану нові винищувачі та сучасні системи протиповітряної оборони. Таким чином Іран зможе посилити свої можливості, зокрема, проти Ізраїлю.

Про це пише The Washington Post.

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Навесні 2023 року виробник зброї "Старт" в Росії запросив на екскурсію групу іранських представників на оборонний завод, на якому виробляють російські системи ППО.

У витоку російського документа цей візит описується як демонстрація "науково-технічного потенціалу і виробничих можливостей", які вона може запропонувати Ірану.

Видання пише, що країна відкрила нову главу у відносинах з Росією, постачаючи дрони і ракети.

Натомість Росія пообіцяла надати сучасні винищувачі і технології протиповітряної оборони — засоби, які допоможуть Тегерану зміцнити свою оборону проти будь-якого майбутнього повітряного удару з боку Ізраїлю або США.

Наразі невідомо, скільки систем було надано і розгорнуто, але на думку експертів, російські технології можуть перетворити Іран на більш грізного противника з посиленою здатністю збивати літаки і ракети.

За словами представників розвідки, РФ "просуває" таємні домовленості про постачання Ірану одного з найпотужніших російських винищувачів-бомбардувальників Су-35.

Також вона пообіцяла надати технічну допомогу з супутниками-шпигунами та в будівництві ракет для виведення більшої кількості супутників у космос.

Нагадаємо, 14 квітня Іран здійснив масовану атаку по Ізраїлю. Також там погрожують, що у разі помсти країні варто чекати на ще більший обстріл.

Також радник Білого Дому заявив, що США не впливають на ухвалення ізраїльською стороною рішення щодо відповіді на атаку Ірану.