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Росія може передати Ірану винищувачі та системи ППО, — The Washington Post

16 квітня 2024 13:58
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Росія може передати Ірану винищувачі та системи ППО, — The Washington Post
Літак Су-35. Фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російська Федерація може передати Ірану нові винищувачі та сучасні системи протиповітряної оборони. Таким чином Іран зможе посилити свої можливості, зокрема, проти Ізраїлю.

Про це пише The Washington Post.

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Навесні 2023 року виробник зброї "Старт" в Росії запросив на екскурсію групу іранських представників на оборонний завод, на якому виробляють російські системи ППО.

У витоку російського документа цей візит описується як демонстрація "науково-технічного потенціалу і виробничих можливостей", які вона може запропонувати Ірану.

Видання пише, що країна відкрила нову главу у відносинах з Росією, постачаючи дрони і ракети.

Натомість Росія пообіцяла надати сучасні винищувачі і технології протиповітряної оборони — засоби, які допоможуть Тегерану зміцнити свою оборону проти будь-якого майбутнього повітряного удару з боку Ізраїлю або США.

Наразі невідомо, скільки систем було надано і розгорнуто, але на думку експертів, російські технології можуть перетворити Іран на більш грізного противника з посиленою здатністю збивати літаки і ракети.

За словами представників розвідки, РФ "просуває" таємні домовленості про постачання Ірану одного з найпотужніших російських винищувачів-бомбардувальників Су-35. 

Також вона пообіцяла надати технічну допомогу з супутниками-шпигунами та в будівництві ракет для виведення більшої кількості супутників у космос.

Нагадаємо, 14 квітня Іран здійснив масовану атаку по Ізраїлю. Також там погрожують, що у разі помсти країні варто чекати на ще більший обстріл.

Також радник Білого Дому заявив, що США не впливають на ухвалення ізраїльською стороною рішення щодо відповіді на атаку Ірану.

США
Іран
Ізраїль
війна
винищувач
Росія

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