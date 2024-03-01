Россия готова передать Украине тела пленных, якобы погибших в катастрофе Ил-76, — СМИ

Место аварии самолета Ил-76. Фото: росСМИ

Россия готова передать Киеву тела украинских пленных, якобы погибших в аварии Ил-76 в Белгородской области. С таким заявлением выступила омбудсмен РФ Татьяна Москалькова, но не уточнила, когда это может произойти.

Об этом сообщает Reuters.

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Отмечается, что омбудсмен РФ Татьяна Москалькова заявила, что Россия готова отдать Украине тела военнопленных, якобы находившихся на борту самолета Ил-76.

В то же время она не рассказала никаких деталей, как и когда это может случиться.

Скриншот сообщения Reuters

Что известно об авиакатастрофе под Белгородом

Напомним, 24 января в Белгородской области упал военный самолет Ил-76. По разным источникам росСМИ, на борту было по меньшей мере 63 погибших. К тому же, это могли быть украинские военнопленные.

Однако Россия не предоставила Совбезу ООН доказательства того, что на борту самолета Ил-76 были военнопленные украинцы. К тому же, Москва отказывается от проведения международной комиссией расследования авиакатастрофы.

Кроме того, Россия заявила, что ее военный самолет Ил-76 был сбит ракетой, которую якобы выпустили из села Липцы в Харьковской области. Также росСМИ обнародовали видео, на котором якобы осматривают, убирают тела погибших в авиакатастрофе и показывают документы украинских военных.

Добавим, что российский диктатор Владимир Путин заявил, что средства поражения, изъятые с места падения Ил-76, свидетельствуют о том, что это якобы были ракеты систем ПВО Франции или США.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что во время падения самолета на борту не было украинских пленных. Однако пока Украина не владеет информацией о судьбе военных, которых должны были обменять в тот день.