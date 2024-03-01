Росія готова передати Україні тіла полонених, які нібито загинули у катастрофі Іл-76, — ЗМІ

Місце аварія літака Іл-76. Фото: росЗМІ

Росія готова передати Києву тіла українських полонених, які нібито загинули під час аварії Іл-76 у Бєлгородській області. З такою заявою виступила омбудсмен РФ Тетяна Москалькова, але не уточнила, коли це може статися.

Про це повідомляє Reuters.

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Зазначається, що омбудсмен РФ Тетяна Москалькова заявила, що Росія готова віддати Україні тіла військовополонених, які нібито були на борту літака Іл-76.

Водночас вона не розповіла жодних деталей, як і коли це може трапитись.

Скриншот повідомлення Reuters

Що відомо про авіакатастрофу під Бєлгородом

Нагадаємо, 24 січня Бєлгородській області впав військовий літак Іл-76. За різними джерелами росЗМІ, на борту було щонайменше 63 людини, які загинули. До того ж це могли бути українські військовополонені.

Однак Росія не надала Раді безпеки ООН доказів того, що на борту літака Іл-76 були військовополонені українці. До того ж Москва відмовляється від проведення міжнародною комісією розслідування авіакатастрофи.

Крім того, Росія заявила, що її військовий літак Іл-76 було збито ракетою, яку начебто випустили з села Липці, що в Харківській області. Також росЗМІ оприлюднили відео, на якому нібито оглядають, прибирають тіла загиблих в авіакатастрофі та начебто показують документи українських військових.

Додамо, що російський диктатор Володимир Путін заявив, що засоби ураження, які було вилучено з місця падіння Іл-76, свідчать про те, що це начебто були ракети систем ППО Франції або США.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що під час падіння літака на борту не було український полонених. Проте наразі Україна не володіє інформацією про долю військових, яких мали обміняти того дня.