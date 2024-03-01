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Росія готова передати Україні тіла полонених, які нібито загинули у катастрофі Іл-76, — ЗМІ

1 березня 2024 08:02
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Росія готова передати Україні тіла полонених, які нібито загинули у катастрофі Іл-76, — ЗМІ
Місце аварія літака Іл-76. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Росія готова передати Києву тіла українських полонених, які нібито загинули під час аварії Іл-76 у Бєлгородській області. З такою заявою виступила омбудсмен РФ Тетяна Москалькова, але не уточнила, коли це може статися. 

Про це повідомляє Reuters

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Росія готова передати Україні тіла полонених з Іл-76

Зазначається, що омбудсмен РФ Тетяна Москалькова заявила, що Росія готова віддати Україні тіла військовополонених, які нібито були на борту літака Іл-76. 

Водночас вона не розповіла жодних деталей, як і коли це може трапитись.

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Скриншот повідомлення Reuters

Що відомо про авіакатастрофу під Бєлгородом

Нагадаємо, 24 січня Бєлгородській області впав військовий літак Іл-76. За різними джерелами росЗМІ, на борту було щонайменше 63 людини, які загинули. До того ж це могли бути українські військовополонені.

Однак Росія не надала Раді безпеки ООН доказів того, що на борту літака Іл-76 були військовополонені українці. До того ж Москва відмовляється від проведення міжнародною комісією розслідування авіакатастрофи.

Крім того, Росія заявила, що її військовий літак Іл-76 було збито ракетою, яку начебто випустили з села Липці, що в Харківській області. Також росЗМІ оприлюднили відео, на якому нібито оглядають, прибирають тіла загиблих в авіакатастрофі та начебто показують документи українських військових. 

Додамо, що російський диктатор Володимир Путін заявив, що засоби ураження, які було вилучено з місця падіння Іл-76, свідчать про те, що це начебто були ракети систем ППО Франції або США. 

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що під час падіння літака на борту не було український полонених. Проте наразі Україна не володіє інформацією про долю військових, яких мали обміняти того дня.

війна
катастрофа Іл-76
авіакатастрофа
полонені
Росія

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