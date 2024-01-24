Літак Іл-76

Сьогодні у Бєлгородській області впав військовий літак Іл-76. За різними джерелами росЗМІ на борту було щонайменше 63 людини.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Падіння літака Іл-76 у Бєлгородській області

Сьогодні, 24 січня, у Бєлгородській області впав військовий літак Іл-76. За різними даними російських пабліків та ЗМІ, на борту перебувало щонайменше 63 людини і всі вони загинули.

Губернатор області В'ячеслав Гладков заявив, що подія трапилася у Корочанському районі. Наразі на місці працюють слідча група та співробітники МНС.

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