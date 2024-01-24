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В Белгородской области упал военный самолет Ил-76

24 января 2024 11:10
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Белгородской области упал военный самолет Ил-76
Взрыв после падения самолета Ил-76. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня в Белгородской области упал военный самолет Ил-76. По разным источникам росСМИ, на борту было по меньшей мере 63 человека.

Об этом сообщают росСМИ.

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Падение самолета Ил-76 в Белгородской области

Сегодня, 24 января, в Белгородской области упал военный самолет Ил-76. По разным данным российских пабликов и СМИ, на борту находились по меньшей мере 63 человека,и все они погибли.

Губернатор области Вячеслав Гладков заявил, что событие произошло в Корочанском районе. В настоящее время на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС.

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Украинский журналист Андрей Цаплиенко, ссылаясь на УП, сказал, что к падению самолета причастны ВСУ. Источники в Генштабе утверждают, что самолет перевозил ракеты С-300.

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Напомним, 21 января в Афганистане упал российский частный самолет Falcon 10, направлявшийся в Москву. На его борту находились шесть человек. Вероятной причиной аварии мог стать отказ двух двигателей самолета.

Добавим, ранее в польской деревне Слоновы в Великопольском воеводстве произошла авария. В 500 метрах от взлетно-посадочной полосы упал самолет. На борту было два человека. Они травмированы.

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Белгородская область

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