В Афганістані розбився російський приватний літак

Літак Falcon 10. Ілюстративне фото: John Davies

В Афганістані впав російський приватний літак Falcon 10, який прямував до Москви. На його борту перебувало шестеро осіб.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Що відомо про авіакатастрофу

Серед людей на борту було двоє росіян. Він належить російській компанії "Атлетик Груп".

За інформацією видання, літак летів за маршрутом Гая (Індія) — Ташкент (Узбекистан) — Жуковський (Росія).

Скриншот допису з Telegram РИА Новости

Пізніше Росавіація повідомила, що початковим місцем вильоту повітряного судна був таїландський аеропорт Утапао.

Причини аварії

Ймовірною причиною аварії могла стати відмова двох двигунів літака.

Скриншот допису з Telegram ТАСС

За інформацією видання "BBC News Русская служба", літак відхилився від курсу та врізався в гору в повіті Зебак, а саме за 30-40 кілометрів від кордону з Таджикистаном. Перед тим, як сталася авіакатастрофа, пілот заявляв про технічні проблеми.

Нагадаємо, раніше у польському селі Слонави у Великопольському воєводстві сталася аварія. За 500 метрів до злітно-посадкової смуги впав літак. На борту було двоє людей. Вони травмовані.