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В Афганістані розбився російський приватний літак

21 січня 2024 14:08
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В Афганістані розбився російський приватний літак
Літак Falcon 10. Ілюстративне фото: John Davies
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Афганістані впав російський приватний літак Falcon 10, який прямував до Москви. На його борту перебувало шестеро осіб.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Що відомо про авіакатастрофу

Серед людей на борту було двоє росіян. Він належить російській компанії "Атлетик Груп".

За інформацією видання, літак летів за маршрутом Гая (Індія) — Ташкент (Узбекистан) — Жуковський (Росія).

авіакатастрофа в Афганістані
Скриншот допису з Telegram РИА Новости

Пізніше Росавіація повідомила, що початковим місцем вильоту повітряного судна був таїландський аеропорт Утапао.

Причини аварії

Ймовірною причиною аварії могла стати відмова двох двигунів літака.

авіакатастрофа в Афганістані
Скриншот допису з Telegram ТАСС

За інформацією видання "BBC News Русская служба", літак відхилився від курсу та врізався в гору в повіті Зебак, а саме за 30-40 кілометрів від кордону з Таджикистаном. Перед тим, як сталася авіакатастрофа, пілот заявляв про технічні проблеми. 

Нагадаємо, раніше у польському селі Слонави у Великопольському воєводстві сталася аварія. За 500 метрів до злітно-посадкової смуги впав літак. На борту було двоє людей. Вони травмовані.

літак
аеропорти
Афганістан
авіакатастрофа
Москва

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