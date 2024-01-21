В Афганистане разбился российский частный самолет

Самолет Falcon 10. Иллюстративное фото: John Davies

В Афганистане упал российский частный самолет Falcon 10, который направлялся в Москву. На его борту находились шесть человек.

Об этом сообщают росСМИ.

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Что известно об авиакатастрофе

Среди людей на борту находились двое россиян. Он принадлежит российской компании "Атлетик Групп".

По информации издания, самолет летел по маршруту Гайя (Индия) — Ташкент (Узбекистан) — Жуковский (Россия).

Скриншот сообщения из Telegram РИА Новости

Позже Росавиация сообщила, что начальным местом вылета воздушного судна был таиландский аэропорт Утапао.

Причины аварии

Вероятной причиной аварии мог стать отказ двух двигателей самолета.

Скриншот сообщения из Telegram ТАСС

По информации издания "BBC News Русская служба", самолет отклонился от курса и врезался в гору в уезде Зебак, а именно в 30-40 километрах от границы с Таджикистаном. Перед тем, как произошла авиакатастрофа, пилот заявлял о технических проблемах.

Напомним, ранее в польском селе Слонавы в Великопольском воеводстве произошла авария. В 500 метрах от взлетно-посадочной полосы упал самолет. На борту было два человека. Они травмированы.