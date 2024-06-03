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Россия финансировала ультраправых политиков ЕС — о каких суммах идет речь

3 июня 2024 20:15
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
Россия финансировала ультраправых политиков ЕС — о каких суммах идет речь
Флаг ЕС. Фото: Reuters
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

Россия раздавала ультраправым политикам Европейского Союза сотни тысяч евро в месяц наличными. В обмен на деньги политики распространяли кремлевскую пропаганду в европейских средствах массовой информации.

Об этом пишет издание The Washington Post.

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По данным издания, схему обнаружили чешские контрразведчики, следившие за российским пропагандистским ресурсом "Голос Европы", связанным с Виктором Медведчуком.

Как пишут журналисты, в течение года чехи тайно записывали встречи между ультраправыми политиками и руководителем веб-сайта в центре Праги. Эта организация использовалась для передач сотен тысяч евро — до 1 млн в месяц — десяткам ультраправых политиков в более чем пяти странах.

В обмен на деньги политики распространяли кремлевскую пропаганду в западных СМИ, которая должна была посеять раскол в ЕС и укрепить позиции пророссийских кандидатов на выборах в Европарламент.

Напомним, российские пропагандисты распространяют дезинформацию о подготовке мобилизации женщин и снижении призывного возраста в Украине. Таким образом, они стремятся посеять панику и настроить гражданское население против военных.

Также мы писали, что россияне готовятся снять на оккупированных украинских территориях целый ряд провокационных фейковых видеороликов. Темой этих фейков будут "пьяные и неадекватные работники украинских ТЦК".

Ранее в России придумали фейк о мобилизации в Украине, распространяя "информацию", что в украинских школах якобы травят детей, чьи родители не воюют.

политики
россияне
война в Украине
Россия
евро
пропаганда
деньги
СМИ
Европейский союз

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