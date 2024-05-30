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В ЄС домовилися підвищити тарифи на імпорт російського зерна

30 травня 2024 17:16
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Бригадир Софія
редактор
В ЄС домовилися підвищити тарифи на імпорт російського зерна
Комбайн у полі. Фото: TRION CLAAS
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Євросоюз прийняв рішення про підвищення тарифів на ввезення зерна з Росії. Метою цього кроку є скорочення прибутків, які отримує Кремль, та запобігання потенційній дестабілізації аграрного сектору Європи.

Про це повідомило агенство Bloomberg у четвер, 30 травня.

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Нові тарифи, які також стосуватимуться білоруського зерна, набудуть чинності з першого липня. Комісар ЄС з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс оголосив, що міністри ЄС також ухвалили рішення протидіяти нелегальному експорту зерна з України, яке було викрадено Росією, на європейські ринки.

"Регламент збільшує мита на зернові, олійні культури та продукти їх переробки з Росії та Білорусі до рівня, який на практиці зупинить імпорт цих продуктів", — заявили в Європейському Союзі.

Минулого року Росія експортувала до ЄС 4,2 мільйона тонн зернових та олійних культур, проте це становить лише малу частину від загального обсягу імпорту ЄС.

Нагадаємо, президент Литви Гітанас Науседа наполягає на посиленні санкцій проти Росії, оскільки імпорт російської продукції до Європи останнім часом набрав обертів.

Також управління з контролю над іноземними активами Міністерства фінансів США ввело заборону на імпорт російського алюмінію, міді та нікелю. Метали з РФ, вироблені до 13 квітня, не підпадають під обмеження.

імпорт
росія
Білорусь
Європейський союз
зерно
санкції
сільське господарство

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