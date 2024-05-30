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В ЕС договорились повысить тарифы на импорт российского зерна

30 мая 2024 17:16
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Бригадир София
редактор
В ЕС договорились повысить тарифы на импорт российского зерна
Комбайн в поле. Фото: TRION CLAAS
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Евросоюз принял решение о повышении тарифов на ввоз зерна из России. Целью этого шага является сокращение прибыли, которую получает Кремль, и предотвращение потенциальной дестабилизации аграрного сектора Европы.

Об этом сообщило агентство Bloomberg в четверг, 30 мая.

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Новые тарифы, также касающиеся белорусского зерна, вступят в силу с 1 июля. Комиссар ЕС по торговле Валдис Домбровскис объявил, что министры ЕС также приняли решение противодействовать нелегальному экспорту зерна из Украины, которое было похищено Россией, на европейские рынки.

"Регламент увеличивает пошлины на зерновые, масличные культуры и продукты их переработки из России и Беларуси до уровня, который на практике остановит импорт этих продуктов", — заявили в Европейском Союзе.

В прошлом году Россия экспортировала в ЕС 4,2 млн тонн зерновых и масличных культур, однако это составляет лишь малую часть от общего объема импорта ЕС.

Напомним, президент Литвы Гитанас Науседа настаивает на усилении санкций против России, поскольку импорт российской продукции в Европу в последнее время набрал обороты.

Также управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США ввело запрет на импорт российского алюминия, меди и никеля. Металлы из РФ, произведенные до 13 апреля, не подпадают под ограничения.

импорт
россия
Беларусь
Европейский союз
зерно
санкции
сельское хозяйство

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