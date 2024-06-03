Росія фінансувала ультраправих політиків ЄС — про які суми йдеться

Прапор ЄС. Фото: Reuters

Росія роздавала ультраправим політикам Європейського Союзу сотні тисяч євро на місяць готівкою. В обмін на гроші політики поширювали кремлівську пропаганду в європейських засобах масової інформації.

Про це пише видання The Washington Post.

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Мільйон євро для пропаганди

За даними видання, схему виявили чеські контррозвідники, які стежили за російським пропагандистським ресурсом "Голос Європи", пов’язаним з Віктором Медведчуком.

Як пишуть журналісти, протягом року чехи таємно записували зустрічі між ультраправими політиками та керівником веб-сайту видання в центрі Праги. Ця організація використовувалася для передач сотень тисяч євро — до 1 млн на місяць — десяткам ультраправих політиків у більш ніж п'яти країнах.

В обмін на гроші політики поширювали кремлівську пропаганду в західних ЗМІ, яка мала посіяти розкол у ЄС і зміцнити позиції проросійських кандидатів на виборах до Європарламенту.

Нагадаємо, російські пропагандисти поширюють дезінформацію про підготовку мобілізації жінок і зниження призовного віку в Україні. Таким чином вони прагнуть посіяти паніку і налаштувати цивільне населення проти військових.

Також ми писали, що росіяни готуються зняти на окупованих українських територіях цілу низку провокаційних фейкових відеороликів. Темою цих фейків будуть "п’яні та неадекватні працівники українських ТЦК".

Раніше в Росії вигадали фейк про мобілізацію в Україні, поширюючи "інформацію", що в українських школах нібито цькують дітей, чиї батьки не воюють.