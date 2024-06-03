Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Росія фінансувала ультраправих політиків ЄС — про які суми йдеться arrow

Росія фінансувала ультраправих політиків ЄС — про які суми йдеться

3 червня 2024 20:15
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
Росія фінансувала ультраправих політиків ЄС — про які суми йдеться
Прапор ЄС. Фото: Reuters
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

Росія роздавала ультраправим політикам Європейського Союзу сотні тисяч євро на місяць готівкою. В обмін на гроші політики поширювали кремлівську пропаганду в європейських засобах масової інформації.

Про це пише видання The Washington Post.

Читайте також:

Мільйон євро для пропаганди

За даними видання, схему виявили чеські контррозвідники, які стежили за російським пропагандистським ресурсом "Голос Європи", пов’язаним з Віктором Медведчуком.

Як пишуть журналісти, протягом року чехи таємно записували зустрічі між ультраправими політиками та керівником веб-сайту видання в центрі Праги. Ця організація використовувалася для передач сотень тисяч євро — до 1 млн на місяць — десяткам ультраправих політиків у більш ніж п'яти країнах.

В обмін на гроші політики поширювали кремлівську пропаганду в західних ЗМІ, яка мала посіяти розкол у ЄС і зміцнити позиції проросійських кандидатів на виборах до Європарламенту.

Нагадаємо, російські пропагандисти поширюють дезінформацію про підготовку мобілізації жінок і зниження призовного віку в Україні. Таким чином вони прагнуть посіяти паніку і налаштувати цивільне населення проти військових.

Також ми писали, що росіяни готуються зняти на окупованих українських територіях цілу низку провокаційних фейкових відеороликів. Темою цих фейків будуть "п’яні та неадекватні працівники українських ТЦК".

Раніше в Росії вигадали фейк про мобілізацію в Україні, поширюючи "інформацію", що в українських школах нібито цькують дітей, чиї батьки не воюють.

політики
росіяни
війна в Україні
Росія
євро
пропаганда
гроші
ЗМІ
Європейський союз

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня