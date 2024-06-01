Россия эвакуирует население с территории Белгородской области, — перехват ГУР

Эвакуация людей из Белгорода. Фото: росСМИ

Россия проводит эвакуацию населения из Белгородской области. При этом вывозят в первую очередь военнообязанных.

Об этом свидетельствует перехват Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

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Эвакуация из Белгородской области

"Из Белгорода людей вывозят. И мобилизованных, и контрактников, и кто там еще живет. Вывозят людей. Короче, что-то будет, я так понимаю", — рассказала женщина.

Напомним, что в России в ночь на пятницу, 31 мая, была массированная атака беспилотников. Несмотря на то, что силы ПВО якобы сбили все воздушные цели, в Краснодарском крае повреждена нефтебаза.

Также раздавались взрывы на территории временно оккупированного Крыма в ночь на четверг, 30 мая. В результате операции ГУР были поражены два катера российских захватчиков типа КС-701 "Тунец".