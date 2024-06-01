Росія евакуює населення з території Бєлгородської області, — перехоплення ГУР
Росія проводить евакуацію населення з Бєлгородської області. При цьому вивозять в першу чергу військовозобов'язаних.
Про це свідчить перехоплення Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Евакуація з Бєлгородської області
"З Бєлгорода людей вивозять. І мобілізованих, і контрактників, і хто там ще живе. Вивозять людей. Коротше, щось буде, я так розумію", — розповіла жінка.
Нагадаємо, що в Росії в ніч проти п'ятниці, 31 травня, була масована атака безпілотників. Попри те, що сили ППО нібито збили всі повітряні цілі, у Краснодарському краї пошкоджено нафтобазу.
Також лунали вибухи на території тимчасово окупованого Криму вночі проти четверга, 30 травня. Внаслідок операції ГУР було уражено два катери російських загарбників типу КС-701 "Тунець".
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