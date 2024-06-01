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Росія евакуює населення з території Бєлгородської області, — перехоплення ГУР

1 червня 2024 21:05
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Росія евакуює населення з території Бєлгородської області, — перехоплення ГУР
Евакуація людей із Бєлгорода. Фото: росЗМІ
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

Росія проводить евакуацію населення з Бєлгородської області. При цьому вивозять в першу чергу військовозобов'язаних.

Про це свідчить перехоплення Головного управління розвідки Міністерства оборони України. 

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"З Бєлгорода людей вивозять. І мобілізованих, і контрактників, і хто там ще живе. Вивозять людей. Коротше, щось буде, я так розумію", — розповіла жінка. 

Нагадаємо, що в Росії в ніч проти п'ятниці, 31 травня, була масована атака безпілотників. Попри те, що сили ППО нібито збили всі повітряні цілі, у Краснодарському краї пошкоджено нафтобазу.

Також лунали вибухи на території тимчасово окупованого Криму вночі проти четверга, 30 травня. Внаслідок операції ГУР було уражено два катери російських загарбників типу КС-701 "Тунець".

Білгород
Росія
війна в Україні
евакуація
війна
ГУР

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