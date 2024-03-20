Россия достраивает военный порт в оккупированной Абхазии — СМИ

Вид на военный порт. Фото: скриншот с видео

Россия почти завершила строительство военного порта на оккупированной территории Абхазии, являющейся частью Грузии. Работы там продолжаются круглосуточно.

Об этом сообщает грузинский телеканал TV Pirveli.

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Аэрофотосъемка зафиксировала активные строительные работы в городе Очамчире, где продолжается строительство военного порта. На кадрах видно интенсивное движение строительной техники, а также новое здание, вероятно, предназначенное для персонала, обслуживающего этот военный объект.

Россия планировала ввести порт в эксплуатацию еще в прошлом году, а в этом году этот план должен стать реальностью. Цель Москвы состоит в том, чтобы поскорее обеспечить место для стоянки российских военных кораблей.

Грузинская сторона выражает серьезные возмущения и опасается, что этот военный порт может вовлечь страну в войну. Ведь если российские корабли будут швартоваться в порту, это место станет законной целью для атак Украины.

Лидер движения "За Абхазию" Нукри Нодиа говорит, что правительство Грузии должно обратиться к международным партнерам.

"В этом порту идет восстановительный процесс, впоследствии — его, безусловно, могут использовать в войне против Украины, так же этот объект может стать и украинской мишенью. Этот процесс направлен на дестабилизацию в регионе. Наше правительство должно вовлечь в процесс всех международных партнеров", — говорит Нодиа.

До этого мы рассказывали, что Кремль продолжает создавать информационные условия для возможных гибридных провокаций против стран Балтии и Грузии. Для этого российское руководство часто использует понятие "соотечественников за границей", чтобы претендовать на особые привилегии для россиян, проживающих за пределами России.

Также мы писали о том, что Тбилиси не будет вводить санкции против России. Чиновник подчеркнул, что страна имеет свою четкую позицию и поддерживает Украину в войне, однако вводить ограничения для Российской Федерации не собирается.