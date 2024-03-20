Росія добудувує військовий порт в окупованій Абхазії — ЗМІ

Вид на військовий порт. Фото: скриншот з відео

Росія майже завершила будівництво військового порту на окупованій території Абхазії, що є частиною Грузії. Роботи там тривають цілодобово.

Про це повідомляє грузинський телеканал TV Pirveli.

Читайте також:

Військовий порт РФ в окупованій Абхазії

Аерофотозйомка зафіксувала активні будівельні роботи у місті Очамчире, де триває зведення військового порту. На кадрах видно інтенсивний рух будівельної техніки, а також нову будівлю, ймовірно, призначену для персоналу, який буде обслуговувати цей військовий об'єкт.

Росія планувала ввести порт в експлуатацію ще минулого року, а цьогоріч цей план мав би стати реальністю. Мета Москви полягає в тому, щоб якомога швидше забезпечити місце для стоянки російських військових кораблів.

Грузинська сторона виражає серйозні обурення та побоюється, що цей військовий порт може може втягнути країну у війну. Адже якщо російські кораблі швартуватимуться в порту, то це місце стане законною ціллю для атак України.

Лідер руху "За Абхазію" Нукрі Нодіа каже, що уряд Грузії має звернутися до міжнародних партнерів.

"У цьому порту йде відновлювальний процес, згодом — його, безумовно, можуть використовувати у війні проти України, так само цей обʼєкт може стати і українською мішенню. Цей процес спрямований на дестабілізацію в регіоні. Наш уряд має залучити до процесу всіх міжнародних партнерів", — каже Нодіа.

До цього ми розповідали про те, що Кремль продовжує створювати інформаційні умови для можливих гібридних провокацій проти країн Балтії та Грузії. Для цього російське керівництво часто використовує поняття "співвітчизників за кордоном", щоб претендувати на особливі привілеї для росіян, які проживають за межами Росії.

Також ми писали про те, що Тбілісі не запроваджуватиме санкцій проти Росії. Посадовець наголосив, що країна має свою чітку позицію та підтримує Україну у війні, однак вводити обмеження для Російської Федерації не збирається.