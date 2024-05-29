Семья нардепа Галушка приобрела шесть авто за два года войны

Народный депутат Николай Галушко Фото: УНИАН

После начала полномасштабного вторжения семья депутата Верховной рады Николая Галушка приобрела автопарк стоимостью более 200 тысяч долларов и имение в Броварах. За эти два года его родители купили 6 автомобилей и мотоцикл, но в декларации чиновника указан только один автомобиль папы.

Об этом говорится в расследовании hromadske "Аппетиты нардепа Галушки" в среду, 29 мая.

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Отец и мать народного депутата Николая Галушка приобрели шесть автомобилей и мотоцикл после начала полномасштабного вторжения.

Галушка был избран в Верховную Раду в 2019 году, представляя город Бровары Киевской области. В течение пяти лет работы он выступил с трибуны парламента только один раз и подал всего один законопроект как член Комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

"После начала полномасштабного вторжения Галушка (слуга народа) не подал ни одного депутатского запроса и вошел в десятку крупнейших прогульщиков среди народных избранников под куполом Рады", — говорится в сообщении.

В марте этого года пенсионерка Марина Валентиновна Галушка, мама депутата, стала владелицей электрокара Zeekr стоимостью более 50 тысяч долларов.

Целый автопарк есть и у отца нардепа Галушка.

Летом 2022 года на имя Леонида Галушка было зарегистрировано LEXUS NX 300 2021 года выпуска, стоимостью около 40 тысяч долларов.

В ноябре того же года отец депутата приобрел MERCEDES-BENZ S 500 2008 выпуска. Этот автомобиль упоминается в свежей декларации нардепа Галушка, как единственное задекларированное транспортное средство. Несмотря на "почтенный возраст", такая машина стоит 12-13 тысяч долларов.

В начале зимы 2022 года Леонид Николаевич Галушка приобрел новенький Volvo XC90, стоимость которого в салоне превышает 55 тысяч долларов.

Летом 2023 года гараж Галушка-старшего пополнился еще одним автомобилем стоимостью более 10 тысяч долларов.

В ноябре 2023 года отец депутата стал еще владельцем мотоцикла SUZUKI HAYABUSA, который стоит 10-12 тысяч долларов.

"Он ездит по моей машине. Я в основном дома сейчас, строительством занимаюсь. Поэтому я ему даю то одну машину, то другую. А как он может мою машину декларировать? Я ему дала на один день. И не один раз", — отметила мать депутата Марина Галушка.

Мама Галушка возвела поместье стоимостью 27 млн гривен

Мать депутата за последние два года также успела приобрести и достроить поместье в элитном дачном кооперативе на Киевщине стоимостью более 600 тысяч долларов.

На территории поместья есть трехэтажное здание с бассейном и несколькими гаражами. Эта роскошная перестройка проходила во время полномасштабного вторжения, что подтверждается сравнением карт местности за 2019 и 2022 годы.

Карты местности, где находится имение Марины Галушки. Фото: hromadske

По словам женщины, она его строит сама и для продажи. Даже объявление есть, согласно которому участок и дом продаются за 650 тысяч долларов.

Имение Марины Галушки. Фото: hromadske

Напомним, что Юрий Крук, депутат Одесского облсовета и экс-глава районной государственной администрации, обнародовал свою декларацию за 2023 год. Экс-чиновник отметил, что во время войны зарегистрировал компанию в Словакии, которая приобрела гостиничный комплекс Altis на берегу Оровского водохранилища.

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