Посадовець Укроборонпрому не вказав у декларації елітну нерухомість, придбану у Дубаї

Хмарочос у Дубаї, в якому дружина посадовця Укроборонпрому купила апартаменти. Фото: "Схеми"

Дружина посадовця "Укроборонпрому" Віктора Перепелиці у 2014 році купила елітні апартаменти у хмарочосі в Дубаї. Вартість нерухомості — майже півмільйона доларів США.

Про це у четвер, 16 травня, повідомили журналісти-розслідувачі проєкту "Схеми".

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Віктор Перепелиця — керівник бюро управління матеріально-технічного забезпечення науково-виробничого комплексу "Іскра". Цей завод виробляє радіолокаційну техніку та є складовою державного концерну "Укроборонпром".

"Дружина посадовця оборонного підприємства апартаменти у Дубаї купила 20 лютого 2014 року. Тоді на Майдані вирували криваві розстріли учасників Революції гідності. Посадовець оборонного підприємства подає декларації з 2016 року, але про закордонне майно дружини площею 84 квадратних метри не згадує", — пишуть "Схеми".

У декларації Перепелиці немає даних про дубайську квартиру. Фото: "Схеми"

Відомо, що з 2018 року розкішні апартаменти здаються в оренду. Родина Перепелиці вже заробила на них понад 154 000 доларів. Гроші, звісно, ніхто не декларував.

Перепелиця, за даними "Схем", заявляє, що про квартиру у Дубаї нічого не знає.

Нагадаємо, в "Укроборонпромі" розповіли, що Україна активно нарощує свої потужності у виробництві дронів-камікадзе.

Також ми писали, що в Україні у рамках реформування вітчизняного ОПК корпоратизують 10 державних підприємств.