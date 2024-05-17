Чиновник Укроборонпрома не указал в декларации элитную недвижимость, приобретенную в Дубае

Небоскреб в Дубае, в котором жена чиновника Укроборонпрома купила апартаменты. Фото: "Схемы"

Жена чиновника "Укроборонпрома" Виктора Перепелицы в 2014 году купила элитные апартаменты в небоскребе в Дубае. Стоимость недвижимости — почти полмиллиона долларов США.

Об этом в четверг, 16 мая, сообщили журналисты-расследователи проекта "Схемы".

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Виктор Перепелица — руководитель бюро управления материально-технического обеспечения научно-производственного комплекса "Искра". Этот завод производит радиолокационную технику и является частью государственного концерна "Укроборонпром".

"Жена чиновника оборонного предприятия апартаменты в Дубае купила 20 февраля 2014 года. Тогда на Майдане были кровавые расстрелы участников Революции достоинства. Чиновник оборонного предприятия подает декларации с 2016 года, но о зарубежном имуществе жены площадью 84 квадратных метра не упоминает", — пишут "Схемы".

В декларации Перепелицы нет данных о дубайской квартире. Фото: "Схемы"

Известно, что с 2018 года роскошные апартаменты сдаются в аренду. Семья Перепелицы уже заработала на них более 154 000 долларов. Деньги, конечно, никто не декларировал.

Перепелица, по данным "Схем", заявляет, что о квартире в Дубае ничего не знает.

Напомним, в "Укроборонпроме" рассказали, что Украина активно наращивает свои мощности в производстве дронов-камикадзе.

Также мы писали, что в Украине в рамках реформирования отечественного ОПК корпоратизируют 10 государственных предприятий.