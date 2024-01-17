В Україні призначили нового очільника Наглядової ради "Укроборонпрому"

Новий голова Наглядової ради Давід Ломджарія. Фото: LinkedIn/David Lomjaria

В акціонерному товаристві "Українська оборонна промисловість" було обрано нового голову Наглядової ради 16 січня. Ним став Давід Ломджарія, який є представником держави від Міністерства оборони України.

Про це повідомляє пресслужба Укроборонпрому.

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"16 січня 2024 року Головою наглядової ради Акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість" було обрано Давіда Ломджарію, який є представником держави від Міністерства оборони України", — йдеться у повідомленні.

Так, основні функції Голови наглядової ради це:

скликання засідання, організація плану роботи ради та контроль його виконання;

утворення комітетів і координація їх діяльності;

підготовка річного звіту наглядової ради;

інші повноваження, передбачені Статутом Товариства та положенням про Наглядову раду.

Зазначається, що Ломджарія з лютого 2022 року також є членом наглядової ради АТ "Укрзалізниця", де зробив значний внесок у реалізацію реформи корпоративного управління, зокрема забезпечення прозорості діяльності, впровадження практик відповідального ведення бізнесу та підзвітності.

Також новий очільник має понад 25 років досвіду успішної роботи з компаніями зі списку Fortune 500 та великими міжнародними фінансовими установами.

Відомо, що окрім його призначення, в "Укроборонпромі" було сформовано комітети та затверджено графік проведення засідань у 2024 році.

Нагадаємо, що 10 січня Верховна Рада України призначила Ольгу Піщанську головою Рахункової палати. До цього вона обіймала посаду голови АМКУ.

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