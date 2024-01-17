В Украине назначили нового главу Наблюдательного совета "Укроборонпрома"
В акционерном обществе "Украинская оборонная промышленность" был избран новый председатель Наблюдательного совета 16 января. Им стал Давид Ломджария, являющийся представителем государства от Министерства обороны Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.
В Укроборонпроме избрали нового председателя Наблюдательного совета
"16 января 2024 года Председателем наблюдательного совета Акционерного общества "Украинская оборонная промышленность" был избран Давид Ломджария, который является представителем государства от Министерства обороны Украины", — говорится в сообщении.
Так, основные функции Председателя наблюдательного совета:
- созыв заседания, организация плана работы совета и контроль его выполнения;
- образование комитетов и координация их деятельности;
- подготовка годового отчета наблюдательного совета;
- другие полномочия, предусмотренные Уставом Общества и положением о Наблюдательном совете.
Отмечается, что Ломджария с февраля 2022 года также является членом наблюдательного совета АО "Укрзализныця", где внес значительный вклад в реализацию реформы корпоративного управления, в частности, обеспечения прозрачности деятельности, внедрения практик ответственного ведения бизнеса и подотчетности.
Также у нового руководителя более 25 лет опыта успешной работы с компаниями из списка Fortune 500 и крупными международными финансовыми учреждениями.
Известно, что кроме его назначения, в "Укроборонпроме" были сформированы комитеты и утвержден график проведения заседаний в 2024 году.
Напомним, что 10 января Верховная Рада Украины назначила Ольгу Песчанскую главой Счетной палаты. До этого она занимала должность главы АМКУ.
Также мы писали, что в Минобороны рассказали, как будет производиться форма для украинских бойцов. Теперь к ее изготовлению будут привлекать украинских производителей. Это обусловит прозрачность и уменьшит коррупцию.
Читайте Новини.LIVE!