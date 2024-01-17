В Украине назначили нового главу Наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Новый председатель Наблюдательного совета Давид Ломджария. Фото: LinkedIn/David Lomjaria

В акционерном обществе "Украинская оборонная промышленность" был избран новый председатель Наблюдательного совета 16 января. Им стал Давид Ломджария, являющийся представителем государства от Министерства обороны Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

Читайте также:

В Укроборонпроме избрали нового председателя Наблюдательного совета

"16 января 2024 года Председателем наблюдательного совета Акционерного общества "Украинская оборонная промышленность" был избран Давид Ломджария, который является представителем государства от Министерства обороны Украины", — говорится в сообщении.

Так, основные функции Председателя наблюдательного совета:

созыв заседания, организация плана работы совета и контроль его выполнения;

образование комитетов и координация их деятельности;

подготовка годового отчета наблюдательного совета;

другие полномочия, предусмотренные Уставом Общества и положением о Наблюдательном совете.

Отмечается, что Ломджария с февраля 2022 года также является членом наблюдательного совета АО "Укрзализныця", где внес значительный вклад в реализацию реформы корпоративного управления, в частности, обеспечения прозрачности деятельности, внедрения практик ответственного ведения бизнеса и подотчетности.

Также у нового руководителя более 25 лет опыта успешной работы с компаниями из списка Fortune 500 и крупными международными финансовыми учреждениями.

Известно, что кроме его назначения, в "Укроборонпроме" были сформированы комитеты и утвержден график проведения заседаний в 2024 году.

Напомним, что 10 января Верховная Рада Украины назначила Ольгу Песчанскую главой Счетной палаты. До этого она занимала должность главы АМКУ.

Также мы писали, что в Минобороны рассказали, как будет производиться форма для украинских бойцов. Теперь к ее изготовлению будут привлекать украинских производителей. Это обусловит прозрачность и уменьшит коррупцию.