Родина нардепа Галушка придбала шість авто за два роки війни

Народний депутат Микола Галушко Фото: УНІАН

Після початку повномасштабного вторгнення родина депутата Верховної ради Миколи Галушка набула автопарк вартістю понад $200 тисяч та маєток у Броварах. За ці два роки його батьки купили 6 автомобілів та мотоцикл, але у декларації посадовця зазначена лише одна автівка тата.

Про це йдеться у розслідуванні hromadske "Апетити нардепа Галушка" у середу, 29 травня.

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Батько та мати народного депутата Миколи Галушка придбали шість автомобілів та мотоцикл після початку повномасштабного вторгнення.

Галушко був обраний до Верховної Ради у 2019 році, представляючи місто Бровари на Київщині. Протягом п'яти років роботи він виступив з трибуни парламенту лише один раз і подав всього один законопроєкт, як член Комітету з питань правоохоронної діяльності.

"Після початку повномасштабного вторгнення Галушко (слуга народу) не подав жодного депутатського запиту та увійшов до десятки найбільших прогульників серед народних обранців під куполом Ради", — йдеться у повідомленні.

У березні цього року броварська пенсіонерка Марина Валентинівна Галушко, мама депутата, стала власницею електрокара Zeekr вартістю понад 50 тисяч доларів.

Цілий автопарк має і батько нардепа Галушка.

Улітку 2022 року на ім'я Леоніда Галушка було зареєстровано LEXUS NX 300 2021 року випуску, вартістю близько 40 тисяч доларів.

У листопаді того ж року батько депутата придбав MERCEDES-BENZ S 500 2008 року випуску. Ця автівка згадується у свіжій декларації нардепа Галушка, як єдиний задекларований транспортний засіб. Незважаючи на "поважний вік", така машина коштує 12-13 тисяч доларів.

На початку зими 2022 року Леонід Миколайович Галушка придбав новенький VOLVO XC90, вартість якого в салоні перевищує 55 тисяч доларів.

Улітку 2023 року гараж Галушка-старшого поповнився ще одним автомобілем вартістю понад 10 тисяч доларів.

У листопаді 2023 року батько депутата став ще власником мотоцикла SUZUKI HAYABUSA, який коштує 10-12 тисяч доларів.

"Він їздить моєю машиною. Я в основному вдома зараз, будівництвом займаюся. Тому я йому даю то одну машину, то іншу. А як він може мою машину декларувати? Я йому дала на один день. І не один раз", — зазначила мати депутата Марина Галушка.

Мама Галушка звела маєток вартістю у 27 млн гривень

Мати депутата за останні два роки також встигла придбати та добудувати маєток в елітному дачному кооперативі на Київщині, вартістю понад 600 тисяч доларів.

На території маєтку є триповерховий будинок з басейном і кількома гаражами. Ця розкішна перебудова відбувалася під час повномасштабного вторгнення, що підтверджується порівнянням карт місцевості за 2019 і 2022 роки.

Карти місцевості, де знаходиться маєток Марини Галушки. Фото: hromadske

За словами жінки, вона його будує сама і для продажу. Навіть оголошення є, згідно з яким ділянка і будинок продаються за 650 тисяч доларів.

Маєток Марини Галушки. Фото: hromadske

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