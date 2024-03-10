РФ достала из хранилищ до 40% танковых запасов — как в стране производится оружие

Завод по производству танков в РФ. Иллюстративное фото: росСМИ

Аналитики проанализировав спутниковые снимки, поняли, что Россия достала от 25 до 40% своих танковых стратегических запасов со складов под открытым небом. При этом ввиду интенсивности боевых действий исследователи убеждены, что резервов хватит не надолго.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

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Старший научный сотрудник программы "Россия и Евразия" Фонда Карнеги за международный мир Дара Массикот заявила, что РФ вывезла из стратегического резерва лучшие образцы техники, а на складах осталось "худшее" и "непригодное к эксплуатации" оружие.

В то же время, ученая прогнозирует, что "остатки российских запасов сократятся в течение следующих нескольких лет", при условии, что Россия будет воевать на фронте в таком же темпе.

В ISW добавили, что нет возможности проверить отчет Массикот и подтвердить его.

Производство оружия в РФ — новые модели или модернизированные старые

Что касается производства нового оружия в РФ, военные аналитики утверждают, что оно осуществляется путем восстановления и модернизации старых образцов, взятых из хранилищ.

ISW указывает, что такие оценки являются доказательством того, что российские солдаты используют танки со складов для поддержки боевых действий, а не для компенсации потерь на передовой с помощью нового производства. У РФ может возникнуть серьезный дефицит оружия уже в ближайшие годы, если потери на фронте останутся такими же, как и сейчас, а уровень производства нового оружия не возрастет.

Напомним, Россия заказала разработку тяжелого транспортного самолета Ил-100 "Слон". Страна планирует к 2026 году увеличить до 25 единиц количество таких самолетов.

Также мы писали, что в России заявили о производстве аналогов американской реактивной артиллерийской системы HIMARS и даже уже успели их применить по Украине.