РФ дістала зі сховищ до 40% танкових запасів — як в країні виробляється зброя

Завод з виробництва танків в РФ. Ілюстративне фото: росЗМІ

Аналітики проаналізувавши супутникові знімки, зрозуміли, що Росія дістала від 25 до 40% своїх танкових стратегічних запасів зі складів просто неба. При цьому, зважаючи на інтенсивність бойових дій, дослідники переконані, що резервів вистачить не надовго.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Читайте також:

Як на довго Росії вистачить військової техніки

Старший науковий співробітник програми "Росія і Євразія" Фонду Карнегі за міжнародний мир Дара Массікот заявила, що РФ вивезла зі стратегічного резерву найкращі зразки техніки, а на складах залишилася "гірша" і "непридатна до експлуатації" зброя.

Водночас науковиця прогнозує, що "залишки російських запасів скоротяться протягом наступних кількох років", за умови, що Росія воюватиме на фронті у такому ж темпі.

У ISW додали, що не мають можливості перевірити звіт Массікот та підтвердити його.

Виробництво зброї в РФ — нові моделі чи модернізовані старі

Щодо виробництва нової зброї в РФ, військові аналітики стверджують, що воно здійснюється шляхом відновлення та модернізації старих зразків, які взяті зі сховищ.

ISW вказує, що такі оцінки є доказом того, що російські солдати використовують танки зі складів для підтримання бойових дій, а не для компенсації втрат на передовій за допомогою нового виробництва. У РФ може виникнути серйозний дефіцит зброї вже у найближчі роки, якщо втрати на фронті залишаться такими ж як і зараз, а рівень виробництва нової зброї не зросте.

Нагадаємо, Росія замовила розроблення важкого транспортного літака Іл-100 "Слон". Країна планує до 2026 року збільшити до 25 одиниць кількість таких літаків.

Також ми писали, що у Росії заявили про виробництво аналогів американської реактивної артилерійської системи HIMARS та навіть нібито вже встигли їх застосувати по Україні.