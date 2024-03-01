Росія планує поповнити арсенал літаків до 2026 року — що відомо
Російська Федерація замовила розроблення важкого транспортного літака Іл-100 "Слон", що візуально є аналогом українського "Руслана". Росіяни планують до 2026 року збільшити до 25 одиниць кількість таких літаків.
Про це йдеться в публікації польського оглядача Пьотра Бутовскі для ZBiAM.
Росія замовила літаки Іл-100
Відомо, що патент на літак Іл-100 "Слон" було зареєстровано в травні 2022 року, а "презентація" відбулась наприкінці 2023 року.
Якщо його порівняти з українським Ан-124 "Руслан", то можна помітити сильну схожість. Водночас росіяни планують збільшити кількість цих повітряних суден у своєму арсеналі у два рази — до 25 одиниць.
Росіяни очікують, що вантажність літака становитиме 100 тонн, а випускати його планують на Ульяновському авіазаводі, де наразі для Міноборони РФ виробляють Іл-76.
Також там здійснюють незаконне обслуговування літаків Ан-124 "Руслан" для військово-транспортної авіації "ВКС РФ".
Крім того, під індексом Іл-100 росіяни ще мають проєкт легкого літака для цивільної авіації.
Відомо, що проєкт "Слона" наразі перебуває ще на стадії "визначення остаточних нарисів", тому про запуск його серійного виробництва найближчим часом не йдеться.
Як пише видання, зображення з патенту Міноборони РФ на "сверхтяжелый транспортный самолет" показують ззовні щось "середнє" між "Русланом" та Іл-76.
Проблеми Іл-100
У матеріалі йдеться, що базова проблема російського літака — це силова установка. Наразі росіяни ще визначаються, під який двигун робити цей літак: під модернізований Д-18Т, як на "Руслані", чи під перспективний ПД-35, роботи по якому далекі від завершення.
У випадку обрання другого варіанту, спочатку необхідно буде "втілити в металі" такий двигун, а потім вже продовжувати роботи по решті літака.
Раніше Ігнат пояснив, що збиття російського дальнього радіолокаційного літака А-50 не означає, що окупанти будуть менше ракет випускати по Україні.
Також ми писали, що на супутникових знімках виявили місцеперебування ще одного літака А-50. Він стоїть в аеропорту в російському місті Таганрог.
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