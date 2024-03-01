Росія планує поповнити арсенал літаків до 2026 року — що відомо

Літак АН-124. Фото: росЗМІ

Російська Федерація замовила розроблення важкого транспортного літака Іл-100 "Слон", що візуально є аналогом українського "Руслана". Росіяни планують до 2026 року збільшити до 25 одиниць кількість таких літаків.

Про це йдеться в публікації польського оглядача Пьотра Бутовскі для ZBiAM.

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Відомо, що патент на літак Іл-100 "Слон" було зареєстровано в травні 2022 року, а "презентація" відбулась наприкінці 2023 року.

Якщо його порівняти з українським Ан-124 "Руслан", то можна помітити сильну схожість. Водночас росіяни планують збільшити кількість цих повітряних суден у своєму арсеналі у два рази — до 25 одиниць.

Іл-100 "Слон". Фото: Defense Express

Росіяни очікують, що вантажність літака становитиме 100 тонн, а випускати його планують на Ульяновському авіазаводі, де наразі для Міноборони РФ виробляють Іл-76.

Також там здійснюють незаконне обслуговування літаків Ан-124 "Руслан" для військово-транспортної авіації "ВКС РФ".

Крім того, під індексом Іл-100 росіяни ще мають проєкт легкого літака для цивільної авіації.

Іл-100 "Слон". Фото: Defense Express

Відомо, що проєкт "Слона" наразі перебуває ще на стадії "визначення остаточних нарисів", тому про запуск його серійного виробництва найближчим часом не йдеться.

Як пише видання, зображення з патенту Міноборони РФ на "сверхтяжелый транспортный самолет" показують ззовні щось "середнє" між "Русланом" та Іл-76.

Проблеми Іл-100

Іл-100 "Слон". Фото: Defense Express

У матеріалі йдеться, що базова проблема російського літака — це силова установка. Наразі росіяни ще визначаються, під який двигун робити цей літак: під модернізований Д-18Т, як на "Руслані", чи під перспективний ПД-35, роботи по якому далекі від завершення.

У випадку обрання другого варіанту, спочатку необхідно буде "втілити в металі" такий двигун, а потім вже продовжувати роботи по решті літака.

Раніше Ігнат пояснив, що збиття російського дальнього радіолокаційного літака А-50 не означає, що окупанти будуть менше ракет випускати по Україні.

Також ми писали, що на супутникових знімках виявили місцеперебування ще одного літака А-50. Він стоїть в аеропорту в російському місті Таганрог.