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Россия планирует пополнить арсенал самолетов до 2026 года — что известно

1 марта 2024 23:35
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Россия планирует пополнить арсенал самолетов до 2026 года — что известно
Самолет АН-124. Фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российская Федерация заказала разработку тяжелого транспортного самолета Ил-100 "Слон", визуально являющегося аналогом украинского "Руслана". Россияне планируют к 2026 году увеличить до 25 единиц количество таких самолетов.

Об этом говорится в публикации польского обозревателя Петра Бутовски для ZBiAM.

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Известно, что патент на самолет Ил-100 "Слон" зарегистрирован в мае 2022 года, а "презентация" состоялась в конце 2023 года.

Если его сравнить с украинским Ан-124 "Руслан", то можно заметить сильное сходство. В то же время, россияне планируют увеличить количество этих воздушных судов в своем арсенале в два раза — до 25 единиц.

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Ил-100 "Слон". Фото: Defense Express

Россияне ожидают, что грузоподъемность самолета составит 100 тонн, а выпускать его планируют на Ульяновском авиазаводе, где для Минобороны РФ производят Ил-76.

Также там производят незаконное обслуживание самолетов Ан-124 "Руслан" для военно-транспортной авиации "ВКС РФ".

Кроме того, под индексом Ил-100 у россиян еще есть проект легкого самолета для гражданской авиации.

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Ил-100 "Слон". Фото: Defense Express

Известно, что проект "Слона" пока находится еще на стадии "определения окончательных очерков", поэтому о запуске его серийного производства в ближайшее время речь не идет.

Изображение из патента Минобороны РФ на "сверхтяжелый транспортный самолет" показывают извне нечто "среднее" между "Русланом" и Ил-76.

Проблемы Ил-100

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Ил-100 "Слон". Фото: Defense Express

В материале говорится, что базовая проблема российского самолета — это силовая установка. Пока россияне еще определяются, под какой двигатель делать этот самолет: под модернизированный Д-18Т, как на "Руслане", или под перспективный ПД-35, работы по которому далеки от завершения.

В случае выбора второго варианта, сначала необходимо будет "воплотить в металле" такой двигатель, а затем уже продолжать работы по остальному самолету.

Ранее Игнат объяснил, что сбивание российского дальнего радиолокационного самолета А-50 не означает, что оккупанты будут меньше ракет выпускать по Украине.

Также мы писали, что на спутниковых снимках обнаружили местонахождение еще одного самолета А-50. Он стоит в аэропорту в российском городе Таганроге.

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Россия

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