Росіяни стверджують, що створили аналоги HIMARS та застосовують їх в Україні

Американська реактивна артилерійська система HIMARS. Фото: wikipedia

У Росії заявили, що працюють над виробництвом аналогів американської реактивної артилерійської системи HIMARS. Окупанти нібито вже застосували перші зразки нового озброєння під час атак по Україні.

Про це повідомили російські ЗМІ.

В Росії заявили про виготовлення аналога HIMARS

Росіяни заявили, що виготовляють на власних оборонних підприємствах аналоги HIMARS. При цьому зазначають, що вже навіть встигли застосувати їх в Україні.

Аналогами до HIMARS вони називають керовані ракети. Бойова частина у цієї зброї сягає до 200 кг.

Російський журналіст на відео розповідає, що, ракети наводяться за допомогою російської навігаційної системи ГЛОНАСС, за яку Тульське оборонне об'єднання "Сплав" у 2020 році отримало винагороду. Максимальна дальність пострілу ракет, мовляв, 120 км.

Також росіяни стверджують про створення прототипу ракет для Торнадо-С, які здійснюють пуски дронів.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, Іран міг передати Росії близько 400 балістичних ракет "Зульфікар", які здатні вражати завдані цілі на відстані до 700 км.

Тегеран заявив, що інформація про відправлення іранських балістичних ракет до Росії є "необґрунтованою".