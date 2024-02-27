Россияне утверждают, что создали аналоги HIMARS и применяют их в Украине

Американская реактивная артиллерийская система HIMARS. Фото: wikipedia

В России заявили, что работают над производством аналогов американской реактивной артиллерийской системы HIMARS. Оккупанты якобы уже применили первые образцы нового вооружения во время атак по Украине.

Об этом сообщили российские СМИ.

В России заявили об изготовлении аналога HIMARS

Россияне заявили, что производят на собственных оборонных предприятиях аналоги HIMARS. При этом указывается, что они уже даже успели применить их в Украине.

Аналогами HIMARS они называют управляемые ракеты. Боевая часть у этого оружия достигает 200 кг.

Российский журналист на видео рассказывает, что ракеты наводятся с помощью российской навигационной системы ГЛОНАСС, за которую Тульское оборонное объединение "Сплав" в 2020 году получило вознаграждение. Максимальная дальность выстрела ракет, мол, 120 км.

Также россияне утверждают о создании прототипа ракет для Торнадо-С, осуществляющих пуск дронов.

Напомним, по информации СМИ, Иран мог передать России около 400 баллистических ракет "Зульфикар", которые способны поражать нанесенные цели на расстоянии до 700 км.

Тегеран заявил, что информация об отправке иранских баллистических ракет в Россию является "необоснованной".