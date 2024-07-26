Республиканцы недовольны кандидатом Трампа на должность вице-президента

Кандидат в президенты США Дональд Трамп. Фото: Joe Camporeale/USA TODAY Sports/Reuters

Республиканцы в Палате представителей выражают свое недовольство решением бывшего президента Дональда Трампа избрать сенатора Джей Ди Вэнса в кандидаты в вице-президенты. Они считают, что этот выбор может не только не помочь партии добиться успеха в ноябре, но и ухудшить ее шансы на победу.

Об этом сообщило издание The Hill в пятницу, 26 июля.

Читайте также:

Республиканцы недовольны Вэнсом

Республиканцы выражают обеспокоенность по поводу внешнеполитических взглядов Вэнса и неумению расширить республиканскую коалицию за пределы поддержки Трампа.

На конференции Палаты представителей Республиканской партии собралось множество сторонников Вэнса, среди которых были радикальные консерваторы и члены фракции свободы. Эти участники активно поддерживают популистский слоган "Америка на первом месте", продвигаемый кандидатом в вице-президенты.

Однако республиканцы, включая законодателей-ветеранов, умеренных и консерваторов в духе Рейгана, которые придерживаются сильной внешней политики, анонимно заявили, что гораздо больше их коллег сомневаются в Вэнсе.

"Он был самым плохим выбором из всех вариантов. Это было настолько плохо, что я даже не думал, что это возможно... Антиукраинец, больше популист. Он ничего не добавляет в билет Трампа. Он заряжает энергией тех самых людей, которые любят Трампа", — заявил один из недовольных республиканцев.

Еще один республиканец отметил, что 90% людей считают, что Трамп ошибся в своем решении.

Ранее голливудская актриса Дженнифер Энистон подвергла критике сенатора-республиканца Джеймса Ди Вэнса, которого кандидат на пост президента США Дональд Трамп рассматривает на должность вице-президента.

Напомним, ранее Трамп рассказал о телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским. Он пообещал содействовать окончанию войны в Украине.

Также мы писали, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал о "мирном плане" Дональда Трампа. Он намерен урегулировать войну Украины против России.