Республиканцы недовольны кандидатом Трампа на должность вице-президента

Республиканцы критикуют кандидата на должность вице-президента, которого выбрал Трамп
Республиканцы в Палате представителей выражают свое недовольство решением бывшего президента Дональда Трампа избрать сенатора Джей Ди Вэнса в кандидаты в вице-президенты. Они считают, что этот выбор может не только не помочь партии добиться успеха в ноябре, но и ухудшить ее шансы на победу.
Об этом сообщило издание The Hill в пятницу, 26 июля.
Республиканцы недовольны Вэнсом
Республиканцы выражают обеспокоенность по поводу внешнеполитических взглядов Вэнса и неумению расширить республиканскую коалицию за пределы поддержки Трампа.
На конференции Палаты представителей Республиканской партии собралось множество сторонников Вэнса, среди которых были радикальные консерваторы и члены фракции свободы. Эти участники активно поддерживают популистский слоган "Америка на первом месте", продвигаемый кандидатом в вице-президенты.
Однако республиканцы, включая законодателей-ветеранов, умеренных и консерваторов в духе Рейгана, которые придерживаются сильной внешней политики, анонимно заявили, что гораздо больше их коллег сомневаются в Вэнсе.
"Он был самым плохим выбором из всех вариантов. Это было настолько плохо, что я даже не думал, что это возможно... Антиукраинец, больше популист. Он ничего не добавляет в билет Трампа. Он заряжает энергией тех самых людей, которые любят Трампа", — заявил один из недовольных республиканцев.
Еще один республиканец отметил, что 90% людей считают, что Трамп ошибся в своем решении.
Ранее голливудская актриса Дженнифер Энистон подвергла критике сенатора-республиканца Джеймса Ди Вэнса, которого кандидат на пост президента США Дональд Трамп рассматривает на должность вице-президента.
Напомним, ранее Трамп рассказал о телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским. Он пообещал содействовать окончанию войны в Украине.
Также мы писали, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал о "мирном плане" Дональда Трампа. Он намерен урегулировать войну Украины против России.
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