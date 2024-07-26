Республіканці невдоволені кандидатом Трампа на посаду віцепрезидента

Кандидат у президенти США Дональд Трамп. Фото: Joe Camporeale/USA TODAY Sports/Reuters

Республіканці у Палаті представників висловлюють своє незадоволення рішенням колишнього президента Дональда Трампа вибрати сенатора Джей Ді Венса у кандидати у віцепрезиденти. Вони вважають, що цей вибір може не лише не допомогти партії досягти успіху в листопаді, але й погіршити її шанси на перемогу.

Про це повідомило видання The Hill у п'ятницю, 26 липня.

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Республіканці невдоволені Венсом

Республіканці висловлюють занепокоєння щодо зовнішньополітичних поглядів Венса та невмінню розширити республіканську коаліцію поза межі підтримки Трампа.

На конференції Палати представників Республіканської партії зібралося багато прихильників Венса, серед яких були радикальні консерватори та члени фракції свободи. Ці учасники активно підтримують популістський слоган "Америка на першому місці", який просуває кандидат у віцепрезиденти.

Однак республіканці, включаючи законодавців-ветеранів, поміркованих та консерваторів у дусі Рейгана, які дотримуються сильної зовнішньої політики анонімно заявили, що значно більше їхніх колег сумніваються у Венсі.

"Він був найгіршим вибором з усіх варіантів. Це було настільки погано, що я навіть не думав, що це можливо... Антиукраїнець, більше популіст. Він нічого не додає до квитка Трампа. Він заряджає енергією тих самих людей, які люблять Трампа", — заявив один з невдоволених республіканців.

Ще один республіканець зазначив, що 90% людей вважають, що Трамп помилився у своєму рішенні.

Раніше голлівудська акторка Дженніфер Еністон розкритикувала сенатора-республіканця Джеймса Ді Венса, якого кандидат на посаду президента США Дональд Трамп розглядає на посаду віцепрезидента.

Нагадаємо, раніше Трамп розповів про телефонну розмову з українським лідером Володимиром Зеленським. Він пообіцяв сприяти закінченню війни в Україні.

Також ми писали, що колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розповів про "мирний план" Дональда Трампа. Він планує врегулювати війну України проти Росії.