Реакция США на удары Ирана по Израилю вызывает зависть и иронию в Украине, — WSJ

"Железный купол" Израиля в действии. Фото: AFP

Быстрая и результативная реакция США и их союзников на удары Ирана по Израилю вызывает зависть и иронию в Украине. Уже более двух лет страна самостоятельно сдерживает ежедневную агрессию России и ежедневно просит мир о помощи.

Об этом сообщил The Wall Street Journal во вторник, 16 апреля.

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Реакция Зеленского на вмешательство США в защиту Израиля

Президент Украины Владимир Зеленский выразил разочарование после того, как США и их союзники вмешались, чтобы оградить Израиль от массированной иранской атаки на выходных.

Зеленский отметил, что украинские города уже более двух лет находятся под обстрелом российских ракет и начиненных взрывчаткой беспилотников того же типа, что были использованы при нападении Тегерана на Израиль.

Издание напоминает, что США и коалиция западных и арабских партнеров сбили почти все 170 беспилотников, около 120 баллистических ракет и около 30 крылатых ракет, которые Иран выпустил 13 апреля. Реакция была мгновенной, и все воздушные цели были уничтожены до того, как они достигли израильского воздушного пространства.

Вместе с тем WSJ отмечает, что украинцы месяцами просят мир о большей защите от российских атак. Это происходит на фоне усиления российских ударов, в частности, по энергетике и на фоне того, что жизненно необходимая помощь со стороны США остается в Конгрессе в тупике.

Владимир Зеленский после успешного отражения атаки на Израиль акцентировал на том, что на этом примере "весь мир увидел… насколько эффективным может быть единство в защите от террора".

"Террор должен проиграть везде и полностью — не где-то больше, а где-то меньше", — отметил Зеленский.

Издание также пишет, что украинские официальные лица воздерживаются от прямой публичной критики политики США, опасаясь выглядеть неблагодарными за поддержку Вашингтона, но другие бывшие политики менее дипломатичны.

Что еще говорят в мире о реакции США на атаки Ирана против Израиля

По мнению бывшего посла США в Украине Джона Гербста, "ничто, кроме американской боязни, не объясняет, почему мы не делаем этого для Украины".

Он подчеркнул, что американские, британские и французские силы, защищавшие Израиль в субботу, лишь перехватывали иранские ракеты и беспилотники, избегая любого взаимодействия с иранскими силами, которое могло бы привести к прямому военному конфликту.

В администрации Байдена заявили, что их подход к Украине и России является адекватным, учитывая риск эскалации.

Издание подчеркивает, что США и их союзники по НАТО в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину сопротивлялись украинским призывам к созданию бесполетной зоны, ссылаясь на логистические трудности и риск прямого конфликта с российскими военными.

Были опасения и по поводу предоставления разного рода вооружений, которые сохраняются и сейчас, в частности, по ракетам дальнего радиуса действия.

"Вместо того, чтобы помочь Украине создать такую сеть противовоздушной обороны, которую имеет Израиль, Запад предоставил Киеву лоскутное оборудование, которое в течение многих месяцев притупляло российские атаки. Но запасы перехватчиков противовоздушной обороны страны истощаются из-за усиления кампании российских ударов по электростанциям и другим объектам гражданской инфраструктуры", — пишет WSJ.

Издание отмечает, что США не имеют оборонного договора с Израилем, который обязывал бы их оказывать помощь, но Израиль на протяжении десятилетий пользуется особыми отношениями с США как ближайший партнер Америки на Ближнем Востоке. По данным Исследовательской службы Конгресса США, Израиль является самым большим совокупным получателем американской внешней помощи со времен Второй мировой войны.

Издание также пишет, что политика администрации Байдена по отношению к Украине в течение последних двух лет формировалась под влиянием опасений, что президент России Владимир Путин может применить ядерное оружие или другие виды оружия массового уничтожения, если США или другие члены НАТО нанесут Киеву средства для нанесения серьезного ущерба российским войскам или самой стране. Ядерные угрозы звучали и из уст самого Путина.

"Байден напуган постоянными ядерными угрозами Путина. Мы тоже ведем себя так, будто не ядерная сверхдержава", — заявляет бывший посол США Гербст.

В настоящее время Украине остро необходимы средства противовоздушной обороны, такие как ракетные батареи Patriot американского производства, отмечает WSJ.

Напомним, что Иран пригрозил Израилю еще большей атакой, если тот отомстит.

Также мы писали, что президент Израиля назвал атаку Ирана "объявлением войны".