Реакція США на удари Ірану по Ізраїлю викликає заздрість та іронію в Україні, — WSJ

"Залізний купол" Ізраїля в дії. Фото: AFP

Швидка і результативна реакція США та їхніх союзників на удари Ірану по Ізраїлю викликає заздрість та іронію в Україні. Вже понад два роки країна самостійно стримує щоденну агресію Росії і так само щоденно просить світ про допомогу.

Про це повідомив The Wall Street Journal у вівторок, 16 квітня.

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Реакція Зеленського на втручання США у захист Ізраїлю

Президент України Володимир Зеленський висловив розчарування після того, як США та їхні союзники втрутилися, щоб захистити Ізраїль від масованої іранської атаки на вихідних.

Зеленський зазначив, що українські міста вже більше двох років перебувають під обстрілом російських ракет і начинених вибухівкою безпілотників того ж типу, що були використані під час нападу Тегерана на Ізраїль.

Видання нагадує, що США і коаліція західних і арабських партнерів збили майже всі 170 безпілотників, близько 120 балістичних ракет і близько 30 крилатих ракет, які Іран випустив 13 квітня. Реакція була миттєвою і всі повітряні цілі були знищені ще до того, як вони досягли ізраїльського повітряного простору.

Разом з тим, WSJ наголошує, що українці місяцями просять світ про більший захист від російських атак. Це відбувається на тлі посилення російських ударів, зокрема, по енергетиці, і на тлі того, що життєво необхідна допомога з боку США залишається в Конгресі в глухому куті.

Володимир Зеленський після успішного відбиття атаки на Ізраїль акцентував на тому, що на цьому прикладі "весь світ побачив… наскільки ефективною може бути єдність у захисті від терору".

"Терор повинен програти скрізь і повністю — не десь більше, а десь менше", — зазначив Зеленський.

Видання також пише, що українські офіційні особи утримуються від прямої публічної критики політики США, побоюючись виглядати невдячними за підтримку Вашингтона, але інші колишні політики менш дипломатичні.

Що ще говорять у світі про реакцію США на атаки Ірану проти Ізраїлю

На думку колишнього посла США в Україні Джона Гербста, "ніщо, окрім американської боязкості, не пояснює, чому ми не робимо цього для України".

Він підкреслив, що американські, британські та французькі сили, які захищали Ізраїль у суботу, лише перехоплювали іранські ракети та безпілотники, уникаючи будь-якої взаємодії з іранськими силами, яка могла б призвести до прямого військового конфлікту.

У адміністрації Байдена заявили, що їхній підхід до України і Росії є адекватним з огляду на ризик ескалації.

Видання підкреслює, що США та їхні союзники по НАТО в перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну чинили опір українським закликам до створення безпольотної зони, посилаючись на логістичні труднощі та ризик прямого конфлікту з російськими військовими.

Були побоювання і щодо надання різного роду озброєння, які зберігаються і нині, зокрема, щодо ракет дальнього радіусу дії.

"Замість того, щоб допомогти Україні створити таку мережу протиповітряної оборони, яку має Ізраїль, Захід надав Києву клаптикове обладнання, яке протягом багатьох місяців притупляло російські атаки. Але запаси перехоплювачів протиповітряної оборони країни виснажуються через посилення кампанії російських ударів по електростанціях та інших об'єктах цивільної інфраструктури", — пише WSJ.

Видання наголошує, що США не мають оборонного договору з Ізраїлем, який би зобов'язував їх надавати допомогу, але Ізраїль протягом десятиліть користується особливими відносинами з США як найближчий партнер Америки на Близькому Сході. За даними Дослідницької служби Конгресу США, Ізраїль є найбільшим сукупним одержувачем американської зовнішньої допомоги з часів Другої світової війни.

Видання також пише, що політика адміністрації Байдена щодо України протягом останніх двох років формувалася під впливом побоювань, що президент Росії Володимир Путін може застосувати ядерну зброю або інші види зброї масового знищення, якщо США або інші члени НАТО нададуть Києву засоби для нанесення серйозної шкоди російським військам або самій країні. Ядерні погрози лунали і з уст самого Путіна.

"Байден наляканий постійними ядерними погрозами Путіна. Ми теж поводимося так, ніби не є ядерною наддержавою", — заявляє колишній посол США Гербст.

Зараз Україні гостро необхідні засоби протиповітряної оборони, такі як ракетні батареї Patriot американського виробництва, зазначає WSJ.

Нагадаємо, що Іран пригрозив Ізраїлю ще більшою атакою, якщо той помститься.

Також ми писали, що Президент Ізраїлю назвав атаку Ірану "оголошенням війни".