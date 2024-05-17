Рада хочет ограничить доступ к решениям суда — правозащитники забили тревогу

Судья принял решение. Фото: dn.gov.ua

Комитет по правовой политике Верховной Рады Украины рекомендовал принять законопроект №7033-д об ограничении доступа к данным и решениям судебного реестра. Правозащитники заявили, что эти изменения окажут негативное влияние на систему правосудия, свободу слова и доступ общественности к информации.

Об этом сообщает Детектор медиа в четверг, 16 мая, ссылаясь на совместное заявление правозащитников на сайте Центра прав человека Zmina.

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Правозащитники против принятия закона №7033-д

Правозащитники отметили, что законопроект №7033-д появился еще в 2023 году, из-за чего возмутил общество. После этого документ исчез, и теперь снова появился в повестке дня народных депутатов, несмотря на вывод НАПК относительно коррупционных рисков.

"Создание судебного реестра в 2006 году было важной частью адаптации украинского законодательства к европейскому. И он по сей день обеспечивает прозрачность украинского судопроизводства. Ограничение доступа к судебным решениям отбросит Украину на десятки лет назад в демократическом продвижении к уровню России и Беларуси и будет представлять опасность для дальнейшей евроинтеграции", — подчеркнули правозащитники.

О чем законопроект №7033-д

Законопроект предусматривает ограничение доступа к судебным решениям по делам, представляющим особый общественный интерес, во время военного положения и в течение года после его окончания. Речь идет о производстве по преступлениям против основ нацбезопасности, охраны гостайны, неприкосновенности госграницы, призыва и мобилизации, а также порядка несения военной службы.

"Такое ограничение непропорционально и не отвечает запросу общества. Ведь журналисты, адвокаты, ученые, общественные активисты не смогут узнать об обстоятельствах дела и наложенное судом наказание на врагов (государственных предателей, коллаборантов, пособий оккупантов) и военных. Сокрытие судебных решений однозначно повысит и недоверие к власти в украинском обществе, в частности, по мобилизационным мерам», — уверяют правозащитники.

Согласно документу, судьи будут иметь право изымать информацию из решений, которая "может повредить безопасности" в делах, рассмотренных на открытом заседании. Правозащитники считают, что эта инициатива нарушает принцип гласности судебного процесса и повышает риск коррупции, поскольку законность таких решений не будет проверена.

Документ также предлагает расширить перечень данных, которые нельзя разглашать в судебных решениях, многие из которых сейчас доступны публично. Это может привести к извлечению множества решений из судебного реестра на неопределенный срок, чтобы скрыть эту информацию.

Чем грозит ограничение доступа к судебным решениям

По словам правозащитников, законодательство должно иметь одинаковый подход к ограничению доступа к информации, поэтому данные в судебных решениях нельзя ограничивать. Это чревато функционированием Единого государственного реестра судебных решений, который "является демократическим достижением украинского общества".

"Принятие законопроекта № 7033-д ограничит право общественности свободно получать доступ к информации из судебного реестра и осуществлять контроль за судебными разбирательствами, в том числе имеющими значительный общественный резонанс", — подчеркнули правозащитники.

Напомним, что Кабинет министров также может запретить работу маркетплейсов и прайс-агрегаторов для аптек, в результате чего украинцы не смогут бронировать лекарства онлайн.

Также Комитет информполитики Верховной Рады завершил работу над законопроектом о деятельности УПЦ МП. Известно, когда состоится голосование.