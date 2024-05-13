Рада розгляне діяльність УПЦ МП в Україні

Народні депутати у Верховній Раді. Фото: rada.gov

Заступниця голови Комітету гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук заявила про закінчення роботи над законопроєктом щодо діяльності Української Православної церкви Московського патріархату. Він готовий до другого читання Верховної Ради.

Про це Кравчук сказала в ефірі телеканалу Рада.

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"Таблиця з правками розміщена на сайті Верховної Ради України. Тобто якихось умовних формальних перепон для того, щоб законопроєкт попав зараз в порядок денний — зараз немає", — сказала вона.

На думку Кравчук, на Погоджувальній раді найближчих сесійних днів це питання буде стояти дуже гостро і цілком вірогідно його проголосують у травні або червні.

За її словами, це може зайняти декілька днів, тому що правок понад 1 300. Сам законопроєкт стосується не свободи віросповідання, а національної безпеки, тому не можна зволікати з його ухваленням.

Скриншот допису Верховної Ради

Нагадаємо, 9 травня у Верховній Раді в цілому проголосували за внесення змін до законопроєкту №10379. Йдеться про запровадження адміністративної відповідальності за порушення правил мобілізації.

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