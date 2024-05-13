Совет рассмотрит деятельность УПЦ МП в Украине

Комитет информполитики закончил работу над законопроектом о деятельности УПЦ МП — когда голосование
Заместитель главы Комитета гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук заявила о завершении работы над законопроектом о деятельности Украинской Православной церкви Московского патриархата. Он готов ко второму чтению Верховной Рады.
Об этом Кравчук сказала в эфире телеканала Рада.
Законопроект о деятельности УПЦ МП
"Таблица с правками размещена на сайте Верховной Рады Украины. То есть каких-либо условных формальных преград для того, чтобы законопроект попал сейчас в повестку дня — сейчас нет", — сказала она.
По мнению Кравчук, на Согласительном совете ближайших сессионных дней этот вопрос будет стоять очень остро и вполне вероятно его проголосуют в мае или июне.
По ее словам, это может занять несколько дней, потому что правок более 1 300. Сам законопроект касается не свободы вероисповедания, а национальной безопасности, поэтому нельзя медлить с его принятием.
Напомним, 9 мая в Верховной Раде в целом проголосовали за внесение изменений в законопроект №10379. Речь идет о введении административной ответственности за нарушение правил мобилизации.
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