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Комитет информполитики закончил работу над законопроектом о деятельности УПЦ МП — когда голосование

13 мая 2024 18:17
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Совет рассмотрит деятельность УПЦ МП в Украине
Народные депутаты Верховной Рады. Фото: rada.gov
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Заместитель главы Комитета гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук заявила о завершении работы над законопроектом о деятельности Украинской Православной церкви Московского патриархата. Он готов ко второму чтению Верховной Рады.

Об этом Кравчук сказала в эфире телеканала Рада.

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"Таблица с правками размещена на сайте Верховной Рады Украины. То есть каких-либо условных формальных преград для того, чтобы законопроект попал сейчас в повестку дня — сейчас нет", — сказала она.

По мнению Кравчук, на Согласительном совете ближайших сессионных дней этот вопрос будет стоять очень остро и вполне вероятно его проголосуют в мае или июне.

По ее словам, это может занять несколько дней, потому что правок более 1 300. Сам законопроект касается не свободы вероисповедания, а национальной безопасности, поэтому нельзя медлить с его принятием.

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Скриншот поста Верховной Рады

Напомним, 9 мая в Верховной Раде в целом проголосовали за внесение изменений в законопроект №10379. Речь идет о введении административной ответственности за нарушение правил мобилизации.

Также мы писали, что парламент отменил штрафы за непредставление отчетов о контролируемых иностранных компаниях до конца военного положения.

Верховная Рада
УПЦ МП
законопроект
народные депутаты
война в Украине
парламент

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