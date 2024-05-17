Рада хоче обмежити доступ до рішень суду — правозахисники забили на сполох

Суддя ухвалив рішення. Фото: dn.gov.ua

Комітет з правової політики Верховної Ради України рекомендував ухвалити законопроєкт №7033-д про обмеження доступу до даних та рішень судового реєстру. Правозахисники заявили, що ці зміни негативно вплинуть на систему правосуддя, свободу слова і доступ громадськості до інформації.

Про це повідомляє Детектор медіа в четвер, 16 травня, з посиланням на спільну заяву правозахисників на сайті Центру прав людини Zmina.

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Правозахисники зазначили, що законопроєкт №7033-д з'явився ще 2023 року, через що збурив суспільство. Після цього документ зник, і тепер знову з'явився на порядку денному народних депутатів попри висновок НАЗК щодо корупційних ризиків.

"Створення судового реєстру у 2006 році було важливою частиною адаптації українського законодавства до європейського. І він донині забезпечує прозорість українського судочинства. Обмеження доступу до судових рішень відкине Україну на десятки років назад у демократичному поступі до рівня Росії та Білорусі і становитиме небезпеку для подальшої євроінтеграції", — наголосили правозахисники.

Про що законопроєкт №7033-д

Законопроєкт передбачає обмеження доступу до судових рішень у справах, що становлять особливий суспільний інтерес, під час воєнного стану та упродовж року після його закінчення. Йдеться про провадження щодо злочинів проти основ нацбезпеки, охорони держтаємниці, недоторканності держкордону, призову і мобілізації, а також порядку несення військової служби.

"Таке обмеження є непропорційним та не відповідає запиту суспільства. Адже журналісти, адвокати, науковці, громадські активісти не зможуть дізнатися про обставини справи та накладене судом покарання на ворогів (державних зрадників, колаборантів, посібників окупантів) та військових. Приховування судових рішень однозначно підвищить напругу і недовіру до влади в українському суспільстві, зокрема щодо мобілізаційних заходів", — запевняють правозахисники.

Згідно з документом, судді матимуть право вилучати інформацію з рішень, яка "може зашкодити безпеці" у справах, розглянутих у відкритому засіданні. Правозахисники вважають, що ця ініціатива порушує принцип гласності судового процесу і збільшує ризик корупції, оскільки законність таких рішень не буде перевірена.

Документ також пропонує розширити перелік даних, які не можна розголошувати в судових рішеннях, багато з яких зараз доступні публічно. Це може призвести до вилучення безлічі рішень з судового реєстру на невизначений термін, щоб приховати цю інформацію.

Чим загрожує обмеження доступу до судових рішень

За словами правозахисників, законодавство повинно мати однаковий підхід до обмеження доступу до інформації, тому дані в судових рішеннях не можна обмежувати. Це загрожує функціонуванню Єдиного державного реєстру судових рішень, який "є демократичним досягненням українського суспільства".

"Прийняття законопроєкту № 7033-д обмежить право громадськості вільно отримувати доступ до інформації з судового реєстру та здійснювати контроль за судовими провадженнями, зокрема тими, що мають значний суспільний резонанс", — підкреслили правозахисники.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів також може заборонити роботу маркетплейсів та прайс-агрегаторів для аптек, внаслідок чого українці не зможуть бронювати ліки онлайн.

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